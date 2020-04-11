Президент Федерации футбола Габона советует Обамеянгу уйти из "Арсенала"

Президент Федерации футбола Габона Пьер-Ален Монгуэнги рекомендовал нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу покинуть "Арсенал".

В данный момент Обамеянг приближается к своим заключительным 12 месяцам по контракту с "Арсеналом", а переговоры о новой сделке давно находятся в тупике.



Главный футбольный чиновник из Габона считает, что "канониры" просто не соответствуют амбициям своего капитана, которому будет лучше отправиться в клуб посерьезнее.



"Не хочу сказать, что "Арсенал" не амбициозен, но "Арсенал" амбициозен не так, как некоторые клубы в Европе".



"Так что, если Пьеру предоставится возможность получить контракт в более амбициозном клубе, он определенно должен ей воспользоваться".



"В индивидуальном отношении все мы считаем его одним из лучших игроков в мире, и я советую ему продолжать работать, чтобы привлечь внимание самых крупных и самых амбициозных клубов".



"Обамеянг — игрок мирового уровня. Но ему и любому другому нашему игроку в Европе, который не выигрывал больших наград, нужно помнить, что футбол — это коллективный вид спорта".



"Прямо сейчас он в "Арсенале", и он до сих пор ничего не выиграл, так что это коллективная неудача", — сообщил Монгуэнги ESPN.