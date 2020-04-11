Символическая сборная Премьер-Лиги по версии Ширера
Бывший нападающий "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер назвал свой вариант символической сборной этого сезона Премьер-Лиги.
Для своей команды Ширер определил необычную схему 4-2-4, использовав пятерых игроков лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".
Однако на ворота Алан снарядил не Алиссона, а Дина Хендерсона, оценив вклад молодого англичанина в успех "Шеффилд Юнайтед".
Тройку защитников из "Ливерпуля" Ширер дополнил Джонни Эвансом, чей "Лестер" идет на третьем месте в Премьер-Лиге.
В качестве пары полузащитников Алан использовал Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Джордана Хендерсона из "Ливерпуля".
Четверку же нападающих в символической сборной по версии Ширера составили Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала", Садио Мане из "Ливерпуля", Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Джейми Варди из "Лестера".
11.04.2020 19:00
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