Символическая сборная Премьер-Лиги по версии Ширера

Алан Ширер Бывший нападающий "Ньюкасла" и сборной Англии Алан Ширер назвал свой вариант символической сборной этого сезона Премьер-Лиги.

Для своей команды Ширер определил необычную схему 4-2-4, использовав пятерых игроков лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

Однако на ворота Алан снарядил не Алиссона, а Дина Хендерсона, оценив вклад молодого англичанина в успех "Шеффилд Юнайтед".

Тройку защитников из "Ливерпуля" Ширер дополнил Джонни Эвансом, чей "Лестер" идет на третьем месте в Премьер-Лиге.

В качестве пары полузащитников Алан использовал Кевина Де Брюйне из "Манчестер Сити" и Джордана Хендерсона из "Ливерпуля".

Четверку же нападающих в символической сборной по версии Ширера составили Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала", Садио Мане из "Ливерпуля", Серхио Агуэро из "Манчестер Сити" и Джейми Варди из "Лестера".

Символическая сборная Премьер-Лиги по версии Ширера


Метки Премьер-Лига, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2020 19:00

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Последние комментарии:




  1. liverpoolfan94 11.04.2020 19:35 # liverpoolfan94
    Он не заебался очко аргентинцу вылизывать?

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  2. mr-s1n1st3r 11.04.2020 19:24 # mr-s1n1st3r
    На главную.

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  3. gio 11.04.2020 19:13 # gio
    Джонни топор в защите? Алан походу с бодуна

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