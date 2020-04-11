"Бавария" готова потратить на Сане только 44 млн. фунтов

Легенда "Баварии" Михаэль Румменигге назвал цену, которую он считает приемлемой за вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане грядущим летом.

Согласно свежим слухам в прессе, "Бавария" не готова переплачивать за Сане, учитывая истекающий в следующем году контракт Лероя с "Сити" и разразившийся экономический кризис по причине пандемии коронавируса.



Михаэль, чей старший брат Карл-Хайнц Румменигге является председателем правления "Баварии", надеется, что "Сити" пойдет на снижение цены из-за санкций со стороны УЕФА.



"До травмы крестообразных связок колена "Бавария" купила бы его за 87-105 миллионов фунтов, но теперь он должен стоить гораздо дешевле — может быть, лишь 44 миллиона фунтов".



"Контракт Сане с "Манчестер Сити" истекает в 2021 году, после чего он может стать свободным агентом. Если отстранение от еврокубков останется в силе, в какой-то момент "Сити" потребуются деньги, чтобы выплачивать свои зарплаты в условиях коронавируса".



"Любые денежные инъекции со стороны шейха Мансура оказались бы под повышенным вниманием ввиду выявленных нарушений правил финансового фейр-плей", — сообщил Румменигге-млаший Bild.