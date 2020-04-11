"Бавария" готова потратить на Сане только 44 млн. фунтов

Лерой Сане Легенда "Баварии" Михаэль Румменигге назвал цену, которую он считает приемлемой за вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане грядущим летом.

Согласно свежим слухам в прессе, "Бавария" не готова переплачивать за Сане, учитывая истекающий в следующем году контракт Лероя с "Сити" и разразившийся экономический кризис по причине пандемии коронавируса.

Михаэль, чей старший брат Карл-Хайнц Румменигге является председателем правления "Баварии", надеется, что "Сити" пойдет на снижение цены из-за санкций со стороны УЕФА.

"До травмы крестообразных связок колена "Бавария" купила бы его за 87-105 миллионов фунтов, но теперь он должен стоить гораздо дешевле — может быть, лишь 44 миллиона фунтов".

"Контракт Сане с "Манчестер Сити" истекает в 2021 году, после чего он может стать свободным агентом. Если отстранение от еврокубков останется в силе, в какой-то момент "Сити" потребуются деньги, чтобы выплачивать свои зарплаты в условиях коронавируса".

"Любые денежные инъекции со стороны шейха Мансура оказались бы под повышенным вниманием ввиду выявленных нарушений правил финансового фейр-плей", — сообщил Румменигге-млаший Bild.


Метки Бавария, Манчестер Сити, Сане

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2020 18:00

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