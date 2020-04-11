"Интер" — единственный клуб, пытавшийся переманить Скоулза из МЮ

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз заявил, что "Интер" был единственным клубом, осмелившимся переманить его с "Олд Траффорд".

Всю свою игровую карьеру Скоулз провел в родном "Юнайтед" и никогда по-настоящему не помышлял о смене обстановки — понимая это, другие клубы даже не пытались соблазнить Пола.



Лишь "Интер" осмелился это сделать, робко поинтересовавшись планами Скоулза на будущее через посредника.



"У меня никогда не было информации, что какая-то команда хочет заполучить меня. Лишь однажды бывший агент Брайана Робсона позвонил мне, когда мы были на Евро-2000, и спросил меня, не интересно ли мне перейти в "Интер". Это был единственный подобный звонок. После этого ничего не было, да и тренер никогда не говорил мне ничего такого".



"Я играл за клуб, который поддерживал с детства. Я родом из Манчестера, и мы постоянно выигрывали трофеи. Если бы тренер сказал, что я ему больше не нужен, я бы определенно отправился в какой-нибудь большой зарубежный клуб, но у меня никогда не было никакой нужды думать о "Барселоне", "Реале" или "Милане", потому что я и так находился в крупнейшем клубе мира".



"Мы выиграли Лигу Чемпионов не так много раз, как должны были, но мы ничуть не уступали побеждавшим командам, как минимум", — сообщил Скоулз BBC.