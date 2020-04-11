"Ливерпуль" хотел Эдегора прошлым летом
Прошлым летом "Ливерпуль" пытался заполучить полузащитника Мартина Эдегора, принадлежащего "Реалу".
Эдегор присоединился к "Реалу" еще в 2015 году в статусе одного из ярчайших вундеркиндов Европы, однако в первую команду "сливочных" так и не пробился и последние сезоны скитается по арендам.
Прошлый сезон талантливый датчанин отыграл за "Витесс", во главе которого тогда находился российский тренер Леонид Слуцкий.
Как раз тогда Эдегор и попал на радар к "Ливерпулю", однако Мартин отверг интерес из Англии и на этот сезон отправился в "Реал Сосьедад".
"Его период в "Витессе" был очень важным. Он стал одним из лучших игроков в Эредивизии и имел много предложений в кармане — не только от "Реал Сосьедад", но также от "Ливерпуля" и "Аякса".
"Для меня было честью сделать свой вклад в развитие Мартина как футболиста", — сообщил Слуцкий EFE.
11.04.2020 16:00
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