Лучший игрок сезона в каждой из команд Премьер-Лиги
Аудитория Sky Sports выбрала лучшего игрока этого сезона в каждой из команд Премьер-Лиги.
Ранее в апреле пользователи Sky Sports определили нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в качестве лучшего игрока сезона 2019/20, но не менее интересно, как распределились голоса внутри каждого клуба.
"Арсенал": Пьер-Эмерик Обамеянг (69 процентов голосов)
Несмотря но, что будущее Обамеянга остается туманным, это не мешает Пьер-Эмерику продолжать демонстрировать отличный футбол. Габонец наколотил уже 17 мячей в рамках Премьер-Лиги.
"Астон Вилла": Джек Грилиш (85%)
Грилиш является главной надеждой "Астон Виллы" на выживание в Премьер-Лиге. Капитан и ведущий полузащитник создал 69 голевых моментов в этом сезоне — пятый высший результат в дивизионе. Кроме того, на Джеке фолят больше всех (127).
"Борнмут": Аарон Рамсдейл (47%)
21-летний Рамсдейл совершил настоящий прорыв в своем развитии в этом сезоне, пропустив лишь один матч "Борнмута". Аарон может похвастать 103 сейвами, и это третий результат во всей Премьер-Лиге, после Мартина Дубравки из "Ньюкасла" и Бернда Лено из "Арсенала".
"Брайтон": Льюис Данк (49%)
По ходу сезона "Брайтон" неоднократно менял свою тактику и построение, играя то в три, то в пять защитников, но место Данка в стартовом составе никогда не подлежало сомнению.
"Бернли": Дуайт Макнил (31%)
Макнил лишь слегка опередил своего голкипера Ника Поупа, собрав симпатии за свою отличную игру на фланге. Только Адама Траоре и Трент Александер-Арнольд выполнили больше прострелов с открытой игры, чем 20-летний Дуайт.
"Челси": Матео Ковачич (31%)
Заключив постоянный контракт с "Челси" прошлым летом, Ковачич проявляет себя в качестве не всегда заметного, но важного элемента в механизме Фрэнка Лэмпарда.
"Кристал Пэлас": Джордан Айю (35%)
Проблемы "Кристал Пэлас" с нападающими в последние годы известны каждому, но в этом сезоне Айю взвалил на себя обязанности бомбардира и забил восемь голов в Премьер-Лиге.
"Эвертон": Доминик Калверт-Левин (59%)
23-летний Калверт-Левин сыграл 27 из 29 матчей "Эвртона" в Премьер-Лиге и забил 13 голов. С момента увольнения Марку Силвы 5 декабря Доминик и вовсе является лучшим бомбардиром дивизиона, наравне с Мохамедом Салахом (по 10 голов).
"Лестер": Джейми Варди (34%)
В свои 33 года Варди обрел вторую молодость, лидируя в споре бомбардиров Премьер-Лиги с 19 голами. Высочайшая результативность ветерана позволяет "Лестеру" уверенно держаться в зоне Лиги Чемпионов.
"Ливерпуль": Джордан Хендерсон (42%)
Несмотря на то, что среди болельщиков всех команд Садио Мане оказался лучшим , только поклонники "Ливерпуля" оценили игру Хендерсона и его лидерские качества выше.
"Манчестер Сити": Кевин Де Брюйне (81%)
Внутри своей команды у Де Брюйне просто не было конкурентов, и это логично, ведь Кевин забил восемь голов и отдал 16 результативных передач в 26 сыгранных матчах Премьер-Лиги.
"Манчестер Юнайтед": Маркус Рэшфорд (30%)
Несмотря на тяжелую травму, полученную в январе, этот сезон — лучший в плане результативности в карьере Рэшфорда. Маркус отличился 19 раз, включая 14 в Премьер-Лиге.
"Ньюкасл": Мартин Дубравка (64%)
Учитывая не самую убедительную игру обороны "Ньюкасла", обычно у Дубравки работы навалом, но делает ее он более чем достойно, а 117 сейвов Мартина — лучший показатель в дивизионе.
"Норвич": Тодд Кантуэлл (33%)
Кантуэлл — единственный игрок "Норвича", принявший участие во всех 29 матчах этого сезона Премьер-Лиги, включая 25 в старте. Также Тодд забил шесть голов и дважды ассистировал партнерам, чем, по слухам, заинтересовал большие клубы.
"Шеффилд Юнайтед": Дин Хендерсон (32%)
Хендерсон лишь слегка опередил в голосовании полузащитника Джона Флека. В этом сезоне Дин отметился рядом великолепных спасений, 10 раз сохранив свои ворота на замке. Молодой англичанин отражает 75.6% ударов в створ.
"Саутгемптон": Данни Ингс (81%)
Как и у Де Брюйне в "Манчестер Сити", у Инга в "Саутгемптоне" тоже не было конкурентов. Данни является лучшим бомбардиром команды в сезоне с 18 голами, включая 15 в Премьер-Лиге.
"Тоттенхэм": Сон Хен Мин (57%)
Сон достойно подменял Харри Кейна в качестве центрального нападающего, пока сам не получил травму. Южнокореец успел забить девять голов и отдать семь результативных передач, что и оценили болельщики.
"Уотфорд": Бен Фостер (44%)
Фостер сыграл каждую минуту каждого матча "Уотфорда" в этом сезоне Премьер-Лиге и при этом девять раз уходил с поля "сухим", что является третьим лучшим показателем в дивизионе.
"Вест Хэм": Деклан Райс (40%)
21-летний Райс выходил в старте на каждый матч "Вест Хэма" в этом сезоне и является лучшим игроком своей команды по количеству передач, отборов и покрытой дистанции.
"Вулверхэмптон": Адама Траоре (42%)
Адама Траоре стал одним из открытий этого сезона, блестяще используя свою скорость и физическую мощь.
11.04.2020 15:00
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Последние комментарии:
Ковачич - лучший бокс-ту-бокс в апл прямосейчас. Если бы не приостановили сезон, то был бы и в Европе лучшим. Но пока с модричем на одном уровне
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питушайло ты зае6ал со своими рейтингами
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https://sun9-42.userapi.com/c205624/v205624250/b6fca/YWbW988lf1E.jpg
Сегодня все заебись
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О4колонте жёстко горит
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Азара нет приходится на шышел мышел
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Ну в Челси, если судить в целом по сезону, Ковачич наверное правильный выбор. Всё остальные возможные претенденты провели сезон нестабильно, ярко выступив в определённых отрезках или матчах. Ковачич же, хоть и не топарил особо, но на фоне остальных выглядел более мастеровитым и стабильным.
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Ковачич лучший игрок Челси. Это все что надо знать про текущий Челси. Грановская, я твой рот своим нектаром наполнял
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Пришел бы Аарон Ван бисака пораньше, стал бы игроком сезона
(ответить)
Ливерпуль
Лучший В команде : Коронавирус
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О, норм тема. Тут должны болелы одного клуба между собой сраться.
(ответить)
Таких лузеров как Ливерпуль белый свет не видел. Это кинокомедия.
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Да у нас лучшая молодежка в мире. В рот дала вашей основе в Кубке. Или слили ненужный турнир? Сосите хуй очередной 31-й год. Неудачники. Лузеры мира.
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Ковачич так то топ цпз с пиздатым дриблингом
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Пенсы, а че не гилмор ахах)
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ХЕНДЕРСОН ДЖОРДАН
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Ковачич?серьезно?
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Фанаты пенсов: у нас лучшая молодежка в стране
31%: ваш лучший игрок - скамеечник Реала
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Никто:
Абсолютно никто:
Челси: Ковачич
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Ливерхуй
Лучший в команде: рот клопа
(ответить)
Сурееееееен
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