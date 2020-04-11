Лучший игрок сезона в каждой из команд Премьер-Лиги

Лучший игрок сезона в каждой из команд Аудитория Sky Sports выбрала лучшего игрока этого сезона в каждой из команд Премьер-Лиги.

Ранее в апреле пользователи Sky Sports определили нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в качестве лучшего игрока сезона 2019/20, но не менее интересно, как распределились голоса внутри каждого клуба.


"Арсенал": Пьер-Эмерик Обамеянг (69 процентов голосов)

Несмотря но, что будущее Обамеянга остается туманным, это не мешает Пьер-Эмерику продолжать демонстрировать отличный футбол. Габонец наколотил уже 17 мячей в рамках Премьер-Лиги.

"Астон Вилла": Джек Грилиш (85%)

Грилиш является главной надеждой "Астон Виллы" на выживание в Премьер-Лиге. Капитан и ведущий полузащитник создал 69 голевых моментов в этом сезоне — пятый высший результат в дивизионе. Кроме того, на Джеке фолят больше всех (127).

"Борнмут": Аарон Рамсдейл (47%)

21-летний Рамсдейл совершил настоящий прорыв в своем развитии в этом сезоне, пропустив лишь один матч "Борнмута". Аарон может похвастать 103 сейвами, и это третий результат во всей Премьер-Лиге, после Мартина Дубравки из "Ньюкасла" и Бернда Лено из "Арсенала".

"Брайтон": Льюис Данк (49%)

По ходу сезона "Брайтон" неоднократно менял свою тактику и построение, играя то в три, то в пять защитников, но место Данка в стартовом составе никогда не подлежало сомнению.

"Бернли": Дуайт Макнил (31%)

Макнил лишь слегка опередил своего голкипера Ника Поупа, собрав симпатии за свою отличную игру на фланге. Только Адама Траоре и Трент Александер-Арнольд выполнили больше прострелов с открытой игры, чем 20-летний Дуайт.

"Челси": Матео Ковачич (31%)

Заключив постоянный контракт с "Челси" прошлым летом, Ковачич проявляет себя в качестве не всегда заметного, но важного элемента в механизме Фрэнка Лэмпарда.

"Кристал Пэлас": Джордан Айю (35%)

Проблемы "Кристал Пэлас" с нападающими в последние годы известны каждому, но в этом сезоне Айю взвалил на себя обязанности бомбардира и забил восемь голов в Премьер-Лиге.

"Эвертон": Доминик Калверт-Левин (59%)

23-летний Калверт-Левин сыграл 27 из 29 матчей "Эвртона" в Премьер-Лиге и забил 13 голов. С момента увольнения Марку Силвы 5 декабря Доминик и вовсе является лучшим бомбардиром дивизиона, наравне с Мохамедом Салахом (по 10 голов).

"Лестер": Джейми Варди (34%)

В свои 33 года Варди обрел вторую молодость, лидируя в споре бомбардиров Премьер-Лиги с 19 голами. Высочайшая результативность ветерана позволяет "Лестеру" уверенно держаться в зоне Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль": Джордан Хендерсон (42%)

Несмотря на то, что среди болельщиков всех команд Садио Мане оказался лучшим , только поклонники "Ливерпуля" оценили игру Хендерсона и его лидерские качества выше.

"Манчестер Сити": Кевин Де Брюйне (81%)

Внутри своей команды у Де Брюйне просто не было конкурентов, и это логично, ведь Кевин забил восемь голов и отдал 16 результативных передач в 26 сыгранных матчах Премьер-Лиги.

"Манчестер Юнайтед": Маркус Рэшфорд (30%)

Несмотря на тяжелую травму, полученную в январе, этот сезон — лучший в плане результативности в карьере Рэшфорда. Маркус отличился 19 раз, включая 14 в Премьер-Лиге.

"Ньюкасл": Мартин Дубравка (64%)

Учитывая не самую убедительную игру обороны "Ньюкасла", обычно у Дубравки работы навалом, но делает ее он более чем достойно, а 117 сейвов Мартина — лучший показатель в дивизионе.

"Норвич": Тодд Кантуэлл (33%)

Кантуэлл — единственный игрок "Норвича", принявший участие во всех 29 матчах этого сезона Премьер-Лиги, включая 25 в старте. Также Тодд забил шесть голов и дважды ассистировал партнерам, чем, по слухам, заинтересовал большие клубы.

"Шеффилд Юнайтед": Дин Хендерсон (32%)

Хендерсон лишь слегка опередил в голосовании полузащитника Джона Флека. В этом сезоне Дин отметился рядом великолепных спасений, 10 раз сохранив свои ворота на замке. Молодой англичанин отражает 75.6% ударов в створ.

"Саутгемптон": Данни Ингс (81%)

Как и у Де Брюйне в "Манчестер Сити", у Инга в "Саутгемптоне" тоже не было конкурентов. Данни является лучшим бомбардиром команды в сезоне с 18 голами, включая 15 в Премьер-Лиге.

"Тоттенхэм": Сон Хен Мин (57%)

Сон достойно подменял Харри Кейна в качестве центрального нападающего, пока сам не получил травму. Южнокореец успел забить девять голов и отдать семь результативных передач, что и оценили болельщики.

"Уотфорд": Бен Фостер (44%)

Фостер сыграл каждую минуту каждого матча "Уотфорда" в этом сезоне Премьер-Лиге и при этом девять раз уходил с поля "сухим", что является третьим лучшим показателем в дивизионе.

"Вест Хэм": Деклан Райс (40%)

21-летний Райс выходил в старте на каждый матч "Вест Хэма" в этом сезоне и является лучшим игроком своей команды по количеству передач, отборов и покрытой дистанции.

"Вулверхэмптон": Адама Траоре (42%)

Адама Траоре стал одним из открытий этого сезона, блестяще используя свою скорость и физическую мощь.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. ry-l 11.04.2020 17:16 # ry-l
    Ковачич - лучший бокс-ту-бокс в апл прямосейчас. Если бы не приостановили сезон, то был бы и в Европе лучшим. Но пока с модричем на одном уровне

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  2. gandalf 11.04.2020 17:05 # gandalf
    питушайло ты зае6ал со своими рейтингами

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  3. scholes22 11.04.2020 16:47 # scholes22
    https://sun9-42.userapi.com/c205624/v205624250/b6fca/YWbW988lf1E.jpg

    Сегодня все заебись

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  4. liverpoolfan94 11.04.2020 16:42 # liverpoolfan94
    О4колонте жёстко горит

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  5. chebrec 11.04.2020 16:38 # chebrec
    Азара нет приходится на шышел мышел

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  6. sausage 11.04.2020 16:32 # sausage
    Ну в Челси, если судить в целом по сезону, Ковачич наверное правильный выбор. Всё остальные возможные претенденты провели сезон нестабильно, ярко выступив в определённых отрезках или матчах. Ковачич же, хоть и не топарил особо, но на фоне остальных выглядел более мастеровитым и стабильным.

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  7. papka-legend 11.04.2020 16:31 # papka-legend
    Ковачич лучший игрок Челси. Это все что надо знать про текущий Челси. Грановская, я твой рот своим нектаром наполнял

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  8. xah 11.04.2020 16:23 # xah
    Пришел бы Аарон Ван бисака пораньше, стал бы игроком сезона

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  9. xah 11.04.2020 16:22 # xah
    Ливерпуль
    Лучший В команде : Коронавирус

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  10. sausage 11.04.2020 16:21 # sausage
    О, норм тема. Тут должны болелы одного клуба между собой сраться.

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  11. golokante 11.04.2020 16:05 # golokante
    Таких лузеров как Ливерпуль белый свет не видел. Это кинокомедия.

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  12. golokante 11.04.2020 16:04 # golokante
    Да у нас лучшая молодежка в мире. В рот дала вашей основе в Кубке. Или слили ненужный турнир? Сосите хуй очередной 31-й год. Неудачники. Лузеры мира.

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  13. kler 11.04.2020 15:59 # kler
    Ковачич так то топ цпз с пиздатым дриблингом

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  14. vertigo-92 11.04.2020 15:55 # vertigo-92
    Пенсы, а че не гилмор ахах)

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  15. chronicle 11.04.2020 15:49 # chronicle
    ХЕНДЕРСОН ДЖОРДАН

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  16. liverpoolfan94 11.04.2020 15:45 # liverpoolfan94
    Ковачич?серьезно?

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  17. superglor 11.04.2020 15:39 # superglor
    Фанаты пенсов: у нас лучшая молодежка в стране
    31%: ваш лучший игрок - скамеечник Реала

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  18. vyrentz 11.04.2020 15:24 # vyrentz
    Никто:
    Абсолютно никто:
    Челси: Ковачич

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  19. moneymaker 11.04.2020 15:13 # moneymaker
    Ливерхуй
    Лучший в команде: рот клопа

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  20. k-pop 11.04.2020 15:06 # k-pop
    Сурееееееен

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