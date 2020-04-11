Лучший игрок сезона в каждой из команд Премьер-Лиги

Аудитория Sky Sports выбрала лучшего игрока этого сезона в каждой из команд Премьер-Лиги.

Ранее в апреле пользователи Sky Sports определили нападающего "Ливерпуля" Садио Мане в качестве лучшего игрока сезона 2019/20, но не менее интересно, как распределились голоса внутри каждого клуба.





"Арсенал": Пьер-Эмерик Обамеянг (69 процентов голосов)



Несмотря но, что будущее Обамеянга остается туманным, это не мешает Пьер-Эмерику продолжать демонстрировать отличный футбол. Габонец наколотил уже 17 мячей в рамках Премьер-Лиги.



"Астон Вилла": Джек Грилиш (85%)



Грилиш является главной надеждой "Астон Виллы" на выживание в Премьер-Лиге. Капитан и ведущий полузащитник создал 69 голевых моментов в этом сезоне — пятый высший результат в дивизионе. Кроме того, на Джеке фолят больше всех (127).



"Борнмут": Аарон Рамсдейл (47%)



21-летний Рамсдейл совершил настоящий прорыв в своем развитии в этом сезоне, пропустив лишь один матч "Борнмута". Аарон может похвастать 103 сейвами, и это третий результат во всей Премьер-Лиге, после Мартина Дубравки из "Ньюкасла" и Бернда Лено из "Арсенала".



"Брайтон": Льюис Данк (49%)



По ходу сезона "Брайтон" неоднократно менял свою тактику и построение, играя то в три, то в пять защитников, но место Данка в стартовом составе никогда не подлежало сомнению.



"Бернли": Дуайт Макнил (31%)



Макнил лишь слегка опередил своего голкипера Ника Поупа, собрав симпатии за свою отличную игру на фланге. Только Адама Траоре и Трент Александер-Арнольд выполнили больше прострелов с открытой игры, чем 20-летний Дуайт.



"Челси": Матео Ковачич (31%)



Заключив постоянный контракт с "Челси" прошлым летом, Ковачич проявляет себя в качестве не всегда заметного, но важного элемента в механизме Фрэнка Лэмпарда.



"Кристал Пэлас": Джордан Айю (35%)



Проблемы "Кристал Пэлас" с нападающими в последние годы известны каждому, но в этом сезоне Айю взвалил на себя обязанности бомбардира и забил восемь голов в Премьер-Лиге.



"Эвертон": Доминик Калверт-Левин (59%)



23-летний Калверт-Левин сыграл 27 из 29 матчей "Эвртона" в Премьер-Лиге и забил 13 голов. С момента увольнения Марку Силвы 5 декабря Доминик и вовсе является лучшим бомбардиром дивизиона, наравне с Мохамедом Салахом (по 10 голов).



"Лестер": Джейми Варди (34%)



В свои 33 года Варди обрел вторую молодость, лидируя в споре бомбардиров Премьер-Лиги с 19 голами. Высочайшая результативность ветерана позволяет "Лестеру" уверенно держаться в зоне Лиги Чемпионов.



"Ливерпуль": Джордан Хендерсон (42%)



Несмотря на то, что среди болельщиков всех команд Садио Мане оказался лучшим , только поклонники "Ливерпуля" оценили игру Хендерсона и его лидерские качества выше.



"Манчестер Сити": Кевин Де Брюйне (81%)



Внутри своей команды у Де Брюйне просто не было конкурентов, и это логично, ведь Кевин забил восемь голов и отдал 16 результативных передач в 26 сыгранных матчах Премьер-Лиги.



"Манчестер Юнайтед": Маркус Рэшфорд (30%)



Несмотря на тяжелую травму, полученную в январе, этот сезон — лучший в плане результативности в карьере Рэшфорда. Маркус отличился 19 раз, включая 14 в Премьер-Лиге.



"Ньюкасл": Мартин Дубравка (64%)



Учитывая не самую убедительную игру обороны "Ньюкасла", обычно у Дубравки работы навалом, но делает ее он более чем достойно, а 117 сейвов Мартина — лучший показатель в дивизионе.



"Норвич": Тодд Кантуэлл (33%)



Кантуэлл — единственный игрок "Норвича", принявший участие во всех 29 матчах этого сезона Премьер-Лиги, включая 25 в старте. Также Тодд забил шесть голов и дважды ассистировал партнерам, чем, по слухам, заинтересовал большие клубы.



"Шеффилд Юнайтед": Дин Хендерсон (32%)



Хендерсон лишь слегка опередил в голосовании полузащитника Джона Флека. В этом сезоне Дин отметился рядом великолепных спасений, 10 раз сохранив свои ворота на замке. Молодой англичанин отражает 75.6% ударов в створ.



"Саутгемптон": Данни Ингс (81%)



Как и у Де Брюйне в "Манчестер Сити", у Инга в "Саутгемптоне" тоже не было конкурентов. Данни является лучшим бомбардиром команды в сезоне с 18 голами, включая 15 в Премьер-Лиге.



"Тоттенхэм": Сон Хен Мин (57%)



Сон достойно подменял Харри Кейна в качестве центрального нападающего, пока сам не получил травму. Южнокореец успел забить девять голов и отдать семь результативных передач, что и оценили болельщики.



"Уотфорд": Бен Фостер (44%)



Фостер сыграл каждую минуту каждого матча "Уотфорда" в этом сезоне Премьер-Лиге и при этом девять раз уходил с поля "сухим", что является третьим лучшим показателем в дивизионе.



"Вест Хэм": Деклан Райс (40%)



21-летний Райс выходил в старте на каждый матч "Вест Хэма" в этом сезоне и является лучшим игроком своей команды по количеству передач, отборов и покрытой дистанции.



"Вулверхэмптон": Адама Траоре (42%)



Адама Траоре стал одним из открытий этого сезона, блестяще используя свою скорость и физическую мощь.