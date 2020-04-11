Уэс Морган хочет доиграть сезон без зрителей

Капитан "Лестера" Уэс Морган поддержал идею о том, чтобы доиграть этот сезон без зрителей.

Свой последний матч в Премьер-Лиге "лисы" сыграли еще 9 марта, разгромив "Астон Виллу" со счетом 4:0 и укрепившись в топ-4.



После более месяца вынужденного простоя Моргану не терпится вернуться на поле. Уэс чувствует, что даже возобновление матчей на пустых стадионах взбодрит людей в условиях пандемии коронавируса.



"Как только правительство или футбольные власти скажут, что это безопасно — или безопасно, если игроки сядут на карантин, — мы должны возобновить сезон".



"Это стало бы большой жертвой с нашей стороны для многих людей. Непросто находиться на отдалении от своей семьи, но ты можешь поговорить с ними по FaceTime. Мы подстроимся".



"Это стало бы позитивным импульсом для общества. Каждый скучает по футболу. Думаю, каждый чувствует, что в наших жизнях образовалась пустота. Когда это только началось, и появились разговоры о матчах без зрителей, я был против этого".



"Фанаты и делают эту игру такой, какая она есть, они создают атмосферу. Было бы грустно, если они не смогут видеть нашу игру с трибун. Но учитывая масштаб кризиса и то, как долго нет футбола, моя точка зрения изменилась".



"Думаю, большинство фанатов были бы рады увидеть матчи по телевизору. А игроки знают, что на них лежит ответственность играть — если это безопасно", — сообщил Морган The Times.