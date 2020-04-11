Крауч: "Даже Воронин и Нгог играли!"

Экс-нападающий Питер Крауч считает, что он поспешил с уходом из "Ливерпуля" в 2008 году.

Присоединившись к "красным" из "Саутгемптона" в июле 2005 за 7 миллионов фунтов, Крауч провел на "Энфилде" три сезона. За это время Питер выиграл Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также добрался до финала Лиги Чемпионов.



Однако Рафаэль Бенитес, тогда тренировавший "Ливерпуль", видел в Крауче исключительно игрока скамейки, и это побудило долговязого англичанина к смене клуба.



"Мне до сих пор не дает покоя мой уход из "Ливерпуля" в 2008 году. Рафа Бенитес был рад меня отпустить, потому что всегда рассматривал меня только как свой план Б".



"Одна из причин, почему я ушел в "Портсмут", заключается в том, что Стивен Джеррард и Фернандо Торрес сформировали такую динамичную связку, но когда спустя 18 месяцев я видел, что свои шансы получают Андрей Воронин и Давид Нгог, мне оставалось мечтать, чтобы я никуда не уходил".



"Расставание с клубом вроде "Ливерпуля" не дается тебе легко", — сообщил Крауч Daily Mail.