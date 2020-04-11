Каррагер назвал худшую форму "Ливерпуля"

Стивен Джеррард Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал худшую форму, в которой ему довелось сыграть за мерсисайдский клуб.

За 17 лет своей профессиональной карьеры Каррагер сыграл 737 матчей за "Ливерпуль", успев примерить на себя множество вариантов футболок.

Самым неудачным из них Каррагер считает третий комплект формы на сезон 2012/13 от Warrior. Джейми до сих пор вспоминает о том сочетании фиолетового, белого и оранжевого цветов.

"Думаю, то была, наверно, худшая форма, в которой я когда-либо играл!" — сообщил Каррагер Sky Sports.


Метки Каррагер, Ливерпуль, форма

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2020 13:00

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Последние комментарии:




  1. iiroquez 11.04.2020 13:33 # iiroquez
    Это как назвать худшее говно каким когда либо срал.

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  2. admet 11.04.2020 13:15 # admet
    Да у колбасных любая форма априори говно

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