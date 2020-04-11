Каррагер назвал худшую форму "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал худшую форму, в которой ему довелось сыграть за мерсисайдский клуб.

За 17 лет своей профессиональной карьеры Каррагер сыграл 737 матчей за "Ливерпуль", успев примерить на себя множество вариантов футболок.



Самым неудачным из них Каррагер считает третий комплект формы на сезон 2012/13 от Warrior. Джейми до сих пор вспоминает о том сочетании фиолетового, белого и оранжевого цветов.



"Думаю, то была, наверно, худшая форма, в которой я когда-либо играл!" — сообщил Каррагер Sky Sports.