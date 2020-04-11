Скоулз чувствовал себя "обузой" для МЮ

Пол Скоулз Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что чувствовал себя обузой для команды на поздней стадии своей карьеры.

Как известно, Скоулз всю свою игровую карьеру провел в клубе с "Олд Траффорд", куда он даже вернулся на сезон спустя год после поспешного решения повесить бутсы на гвоздь.

В последние годы своей карьеры Пол сменил свою позицию на поле, опустившись глубже, и это было вынужденной мерой.

"Я просто смирился с этим и опустился глубже. Это случилось еще до того, как я закончил выступать за сборную Англии. Я слегка чувствовал себя обузой в полузащите, потому что прежде я помышлял лишь о том, чтобы забивать голы".

"Порой, особенно в Европе, сопернику просто удавалось нас перебегать, и это опустошало меня. Должно быть, играть рядом со мной было кошмаром для Роя Кина".

"Сэр Алекс попросил меня, чтобы я играл глубже. Сперва я подумал: "А в чем смысл?" В своем первом большом матче после этого я, кажется, лишь раз добрался до чужой штрафной, а тренер сказал, что это было блестяще и что я достойно сыграл на этой новой позиции".

"У меня просто не возникало необходимости ходить вперед — такие хорошие атакующие игроки у нас были. Ты лишь доставлял мяч до этих игроков и надеялся, что они принесут тебе победу", — сообщил Скоулз BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Скоулз

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2020 12:45

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  1. stevens 11.04.2020 14:04 # stevens
    *Скоулз чувствовал себя "обузой" для МЮ, в то время как болельщики лондонского футбольного клуба "Щленще" и абсолютно е6анутые фонады красной помойки "Гейчленстер Хуйнайтед" чувствуют большие и толстые члены в своих ртах и жопах 24/7.

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