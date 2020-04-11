Смоллинг вернется в "Юнайтед" летом

Защитник Крис Смоллинг вернется в "Манчестер Юнайтед" после завершения своей аренды в "Роме".

Смоллинг очень убедительно проводит этот сезон, влюбив в себя и болельщиков "Ромы", и главного тренера римлян Пауло Фонсеку, который уже заявил, что хотел бы сохранить Криса.



"Рома" даже провела предварительные переговоры о выкупе 30-летнего англичанина за 25 миллионов фунтов, однако затем вмешались непредвиденные обстоятельства.



Разразившийся в Италии кризис из-за пандемии коронавируса заставил "Рому" отказаться от своих планов по сохранению Смоллинга, и тот теперь вернется в "Юнайтед", где у него остается еще два года по контракту с зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю, сообщает The Sun.