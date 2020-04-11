Премьер-Лига отложила расследование сделки "Эвертона" с Усмановым

Премьер-Лига уведомила "Эвертон", что расследование в отношении мерсисайдского клуба и Алишера Усманов было отложено.

Напомним, в январе "ириски" продали компании Усманова USM Holdings право на переименование своего нового стадиона за 30 миллионов фунтов в год.



Та сделка удивила многих — и не только своей стоимостью, сильно превышающей рыночную. Достаточно вспомнить, что строительство новой 52-тысячной арены "Эвертона" даже не началось.



Премьер-Лига тоже заинтересовалась этим спонсорским соглашением, и в прошлом месяце "Эвертон" предоставил все запрошенные лигой документы, включая годовую финансовую отчетность.



Однако теперь "ирискам" придется подождать до конца июня, чтобы узнать, будет ли их сделка с Усмановым одобрена.



Как сообщает Daily Mail, в данный момент Премьер-Лига решила сосредоточить все свое внимание на разработке плана по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса, поэтому "Эвертон" был уведомлен о задержке.