Премьер-Лига отложила расследование сделки "Эвертона" с Усмановым
Премьер-Лига уведомила "Эвертон", что расследование в отношении мерсисайдского клуба и Алишера Усманов было отложено.
Напомним, в январе "ириски" продали компании Усманова USM Holdings право на переименование своего нового стадиона за 30 миллионов фунтов в год.
Та сделка удивила многих — и не только своей стоимостью, сильно превышающей рыночную. Достаточно вспомнить, что строительство новой 52-тысячной арены "Эвертона" даже не началось.
Премьер-Лига тоже заинтересовалась этим спонсорским соглашением, и в прошлом месяце "Эвертон" предоставил все запрошенные лигой документы, включая годовую финансовую отчетность.
Однако теперь "ирискам" придется подождать до конца июня, чтобы узнать, будет ли их сделка с Усмановым одобрена.
Как сообщает Daily Mail, в данный момент Премьер-Лига решила сосредоточить все свое внимание на разработке плана по возобновлению сезона в условиях пандемии коронавируса, поэтому "Эвертон" был уведомлен о задержке.
11.04.2020 09:00
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