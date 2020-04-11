Фанаты "Тоттенхэма" раскритиковали Леви

Болельщики "Тоттенхэма" составили обращение к руководству с призывом отменить решения, ущемляющие рядовых сотрудников клуба.

На прошлой неделе президент "шпор" Даниэль Леви понизил на 20 процентов зарплаты 550 сотрудников клуба из числа неигрового персонала, причем половина из них дополнительно была отправлена в принудительный отпуск с содержанием за счет британского правительства.



В аналогичной ситуации клубы вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Лестера", "Вест Хэма" и "Саутгемптона" не только не стали отправлять своих сотрудников в принудительный отпуск, но и пообещали сохранить 100 процентов их зарплат.



"Ливерпуль", изначально поступивший по примеру "Тоттенхэма", осознал свою неправоту и решил не перекладывать содержание своих сотрудников на плечи налогоплательщиков.



А вот "Тоттенхэм" отступать назад не спешит, и это вызывает огромное раздражение у фанатов лондонского клуба. В пятницу объединение болельщиков "шпор" (Tottenham Hotspur Supporters' Trust) опубликовало свое обращение к Леви.



В своем обширном письме THST призывает Леви "поступить правильно", указывая на то, что принятые решения "вредят репутации клуба".