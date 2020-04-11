LMA: "Все игроки Премьер-Лиги должны сделать тест на коронавирус"

Исполнительный директор Ассоциации тренеров (League Managers' Association) Ричард Бевин заявил, что все игроки Премьер-Лиги должны сделать тест на коронавирус перед возвращением к своим рутинным обязанностям.

При благоприятном стечении обстоятельств команды Премьер-Лиги могут уже в следующем месяце вернуться на свои тренировочные базы, чтобы возобновить сезон в июне.



По словам Бевина, тренерам нужна уверенность, что они работают с "чистыми" игроками, которые не являются угрозой для окружающих.



"Наши тренеры не хотят возвращаться на поле, пока все игроки не сделают тест. Но в то же время правительство должно сказать, что это нормально, потому что в первую очередь тесты — если они в дефиците — должны быть доступны рабочим, пациентам, медицинским работникам и членам их семей".



"В Германии обсуждают возобновление сезона в мае, и это, вероятно, следует из очень четких действий их правительства, потому что они делают 50,000 тестов в день".



"В этой стране мы делаем 10,000 тестов в день, хотя правительство планирует выйти на 100,000 в день к концу месяца", — сообщил Бевин BBC.