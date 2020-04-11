Игроки "Вест Хэма" согласились на понижение зарплат

"Вест Хэм" стал вторым клубом Премьер-Лиги, чьи игроки добровольно пошли на понижение своих зарплат.

Напомним, в минувший четверг о понижении зарплат своих футболистов, главного тренера и его штаба, а также совета директоров объявил "Саутгемптон".



Примеру "святых" сегодня последовал еще один клуб из нижней половины таблицы Премьер-Лиги. Игроки "Вест Хэма" добровольно отказались от части заработка, тогда как главный тренер Дэвид Мойес, вице-президент Каррен Брэйди и финансовый директор Энди Моллетт даже согласились раскрыть, сколько составило понижение их зарплат — 30 процентов.



В качестве другой антикризисной меры "молотобойцы" объявили, что их совладельцы Дэвид Салливан и Дэвид Голд вкладывают в клуб 30 миллионов фунтов своих денег.



Наконец, "Вест Хэм" подтвердил, что не будет отправлять своих рядовых сотрудников в принудительный отпуск с содержанием за счет правительства. Все такие работники сохранят 100 процентов своего заработка и продолжат получать его от клуба.