Аудитория Sky Sports назвала символическую сборную Премьер-Лиги в сезоне 2019/20

Аудитория издания Sky Sports составила свою версию символической сборной этого сезона Премьер-Лиги.

В период этой паузы, вызванной пандемией коронавируса, эксперты и известные в прошлом игроки составили множество вариантов символической сборной Премьер-Лиги.



То же самое Sky Sports предложило сделать своей аудитории и, усреднив результаты, определило по лучшему игроку на каждой из 11 позиций в схеме 4-3-3.



Так на воротах этой сборной расположился первый номер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон, ставший выбором каждого второго фаната (51 процент). Позади англичанина расположились Алиссон (31%) и Ник Поуп (4%).



Свой 51 процент набрал и правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, а его ближайшим конкурентом стал Аарон Ван-Биссака из "Манчестер Юнайтед".



Самым популярным выбором центрального защитника оказался вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк (76%). Харри Магуайр из "Манчестер Юнайтед" лишь слегка опередил его одноклубника Джо Гомеса.



Слева в обороне расположился Энди Робертсон из "Ливерпуля" (49%). На втором месте, но на почтительном отдалении, здесь значится Бен Чилуэлл из "Лестера".



Тройку полузащитников сформировали Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" (80%), слегка ему уступивший Джордан Хендерсон из "Ливерпуля", а также Джек Грилиш из "Астон Виллы".



В линии нападения представлены Садио Мане из "Ливерпуля" (79%), Джейми Варди из "Лестера" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала".



