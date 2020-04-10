Аудитория Sky Sports назвала символическую сборную Премьер-Лиги в сезоне 2019/20

Виргил Ван Дейк и Харри Магуайр Аудитория издания Sky Sports составила свою версию символической сборной этого сезона Премьер-Лиги.

В период этой паузы, вызванной пандемией коронавируса, эксперты и известные в прошлом игроки составили множество вариантов символической сборной Премьер-Лиги.

То же самое Sky Sports предложило сделать своей аудитории и, усреднив результаты, определило по лучшему игроку на каждой из 11 позиций в схеме 4-3-3.

Так на воротах этой сборной расположился первый номер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон, ставший выбором каждого второго фаната (51 процент). Позади англичанина расположились Алиссон (31%) и Ник Поуп (4%).

Свой 51 процент набрал и правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд, а его ближайшим конкурентом стал Аарон Ван-Биссака из "Манчестер Юнайтед".

Самым популярным выбором центрального защитника оказался вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк (76%). Харри Магуайр из "Манчестер Юнайтед" лишь слегка опередил его одноклубника Джо Гомеса.

Слева в обороне расположился Энди Робертсон из "Ливерпуля" (49%). На втором месте, но на почтительном отдалении, здесь значится Бен Чилуэлл из "Лестера".

Тройку полузащитников сформировали Кевин Де Брюйне из "Манчестер Сити" (80%), слегка ему уступивший Джордан Хендерсон из "Ливерпуля", а также Джек Грилиш из "Астон Виллы".

В линии нападения представлены Садио Мане из "Ливерпуля" (79%), Джейми Варди из "Лестера" и Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала".

Символическая сборная Премьер-Лиги по версии аудитории Sky Sports


Метки Sky Sports, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2020 23:45

Количество просмотров Просмотров: 276

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  1. soor 10.04.2020 23:56 # soor
    адекватно. Пенсораки домой

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  2. quavo 10.04.2020 23:55 # quavo
    Конченный сайтец какой то

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  3. ilovemanutd 10.04.2020 23:51 # ilovemanutd
    Хендерсон вообще монстр, один из лучших в полузащите, да ещё и лучший вратарь

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  4. ilovemanutd 10.04.2020 23:49 # ilovemanutd
    Эммм, а где Лингардиньо?

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