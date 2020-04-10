у Кенни Далглиша обнаружен коронавирус
У бывшего игрока и тренера "Ливерпуля" сэра Кенни Далглиша был диагностирован коронавирус.
Далглиш заболел еще несколько дней назад, а 8 апреля был госпитализирован с инфекцией, потребовавшей введения внутривенных антибиотиков.
Одновременно Кенни был сделан тест на COVID-19, несмотря на отсутствие соответствующих симптомов, и сегодня пришел результат. При этом в своем официальном заявлении "Ливерпуль" подчеркивает, что перед госпитализацией великий шотландец находился на самоизоляции "дольше рекомендованного срока".
Несмотря на то, что Далглиш входит в зону риску — ему уже 69 лет, — Кенни надеется в скором времени выписаться домой.
10.04.2020 23:00
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Последние комментарии:
RIP...
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они убили Кенни.
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Давай, Кенни, ты не можешь не дожить до чемпионства Ливера!
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Здоровья брат
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Покашляет и делов то, сука будто вчера родились. Вон Лещенко, как огурчик. Вон Чарльз в порядке, вон Артета, вон директор Олипиакоса вон бля! Вон ещё Том Хэнкс. Вас наебали, выходите из норок!
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Здоровья Королю. Переболей этой хуетой и возвращайся на своё царское место на энфилде.
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