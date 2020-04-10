у Кенни Далглиша обнаружен коронавирус

Кенни Далглиш У бывшего игрока и тренера "Ливерпуля" сэра Кенни Далглиша был диагностирован коронавирус.

Далглиш заболел еще несколько дней назад, а 8 апреля был госпитализирован с инфекцией, потребовавшей введения внутривенных антибиотиков.

Одновременно Кенни был сделан тест на COVID-19, несмотря на отсутствие соответствующих симптомов, и сегодня пришел результат. При этом в своем официальном заявлении "Ливерпуль" подчеркивает, что перед госпитализацией великий шотландец находился на самоизоляции "дольше рекомендованного срока".

Несмотря на то, что Далглиш входит в зону риску — ему уже 69 лет, — Кенни надеется в скором времени выписаться домой.


Метки Далглиш, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2020 23:00

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  1. nir-vana 10.04.2020 23:48 # nir-vana
    RIP...

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  2. alexomck 10.04.2020 23:30 # alexomck
    они убили Кенни.

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  3. brown-ale 10.04.2020 23:29 # brown-ale
    Давай, Кенни, ты не можешь не дожить до чемпионства Ливера!

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  4. xah 10.04.2020 23:27 # xah
    Здоровья брат

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  5. mancunia-planet 10.04.2020 23:25 # mancunia-planet
    Покашляет и делов то, сука будто вчера родились. Вон Лещенко, как огурчик. Вон Чарльз в порядке, вон Артета, вон директор Олипиакоса вон бля! Вон ещё Том Хэнкс. Вас наебали, выходите из норок!

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  6. gerrard08 10.04.2020 23:12 # gerrard08
    Здоровья Королю. Переболей этой хуетой и возвращайся на своё царское место на энфилде.

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