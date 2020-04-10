у Кенни Далглиша обнаружен коронавирус

У бывшего игрока и тренера "Ливерпуля" сэра Кенни Далглиша был диагностирован коронавирус.

Далглиш заболел еще несколько дней назад, а 8 апреля был госпитализирован с инфекцией, потребовавшей введения внутривенных антибиотиков.



Одновременно Кенни был сделан тест на COVID-19, несмотря на отсутствие соответствующих симптомов, и сегодня пришел результат. При этом в своем официальном заявлении "Ливерпуль" подчеркивает, что перед госпитализацией великий шотландец находился на самоизоляции "дольше рекомендованного срока".



Несмотря на то, что Далглиш входит в зону риску — ему уже 69 лет, — Кенни надеется в скором времени выписаться домой.