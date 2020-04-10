Камара советует Мане перейти в "Реал"

Бывший нападающий "Портсмута", "Вест Бромвича", "Фулхэма", "Лестера" и сборной Сенегала Диоманси Камара рекомендовал своему соотечественнику Садио Мане подумать о переходе в "Реал".

В прошлом сезоне Мане выиграл с "красными" Лигу Чемпионов, а сейчас находится на пороге чемпионства в Премьер-Лиге. Однако Садио хочется и индивидуальных достижений.



На текущей неделе 27-летний Мане признался, что отчаянно жаждет завоевать "Золотой мяч", и Камара считает, что для этого Садио нужно перейти в более гламурный клуб.



"Если Мане хочет однажды завоевать "Золотой мяч", ему, возможно, придется покинуть "Ливерпуль", потому что там он недостаточно выделяется, несмотря на их впечатляющую игру".



"Ему нужно продолжить путь, по которому он идет. В прошлом году он был не слишком далек от подиума, хотя лично я считаю, что он, возможно, даже заслуживал награду".



"Ему нужно продолжать работать и, возможно, сменить клуб, потому что "Ливерпуль" не использует все сильные стороны Мане, и люди предпочитают голосовать за Виргила Ва Дейка, хотя Мане заслуживал их голосов не меньше".



"Учитывая его стоимость на рынке и уровень команды, за которую он выступает сейчас, есть не так много клубов, которые бы позволил ему сделать большой шаг вперед".



"Это приводит нас к "Реалу". Его стиль близок к тому, что они ищут, и будь я его агентом, я бы увез его в Испанию".



"Все мы мечтаем увидеть Мане в цветах "Реала", и мы знаем, что Зинедин Зидан ценит его, так почему бы и нет? Давайте посмотрим", — сообщил Камара ESPN.