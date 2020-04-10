"Норвич" купил люксембургского нападающего

"Норвич" объявил о приобретении нападающего Данела Синани, результативности которого позавидуют и Лионель Месси с Криштиану Роналду.

Синани заключил предварительное соглашение с последним клубом Премьер-Лиги и официально присоединится к "канарейкам" после окончания этого сезона.



23-летний Синани переходит из люксембургского клуба "Ф91 Дюделанж" и на "Кэрроу Роуд" подпишет контракт до 2023 года. Сумма сделки не разглашается.



Данел родился в Белграде, столице Сербии, и при этом всю свою профессиональную карьеру до сих пор провел в Люксембурге. В нынешнем сезоне нападающий забил 24 гола в 30 матчах с учетом всех соревнований, включая девять в квалификации и на групповом этапе Лиги Европы.



"Норвич" — очень большой клуб со множеством хороших игроков. Я буду стараться изо всех сил, чтобы продолжать забивать голы и помочь команде занимать высокие места".



"Я слышал много хороших вещей о "Норвиче", и я в восторге от того, что перейду к вам летом, парни", — сообщил Синани.