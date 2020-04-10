"Норвич" купил люксембургского нападающего
"Норвич" объявил о приобретении нападающего Данела Синани, результативности которого позавидуют и Лионель Месси с Криштиану Роналду.
Синани заключил предварительное соглашение с последним клубом Премьер-Лиги и официально присоединится к "канарейкам" после окончания этого сезона.
23-летний Синани переходит из люксембургского клуба "Ф91 Дюделанж" и на "Кэрроу Роуд" подпишет контракт до 2023 года. Сумма сделки не разглашается.
Данел родился в Белграде, столице Сербии, и при этом всю свою профессиональную карьеру до сих пор провел в Люксембурге. В нынешнем сезоне нападающий забил 24 гола в 30 матчах с учетом всех соревнований, включая девять в квалификации и на групповом этапе Лиги Европы.
"Норвич" — очень большой клуб со множеством хороших игроков. Я буду стараться изо всех сил, чтобы продолжать забивать голы и помочь команде занимать высокие места".
"Я слышал много хороших вещей о "Норвиче", и я в восторге от того, что перейду к вам летом, парни", — сообщил Синани.
10.04.2020 21:00
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Было бы эпично, если игрок сборной Люксембурга играл бы в АПЛ :)
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