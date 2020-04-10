"Севилья", "Атлетико" и "Интер" интересуются Беллерином
"Севилья", "Атлетико" и "Интер" проявляют интерес к правому защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину.
25-летний Беллерин является одним из главных старожилов "Арсенала", в системе которого он находится с 2011 года.
Эктор остается популярной фигурой среди фанатов лондонского клуба и считается одним из фаворитов на роль следующего капитана, однако большую часть этого сезона проводит в лазарете — в рамках Премьер-Лиги испанец сыграл только восемь матчей.
Беллерин находится в самом расцвете сил, однако есть ощущение, что карьера Эктора нуждается в перезагрузке, и сразу несколько европейских клубов, утверждает Daily Star, готовы предложить защитнику новый вызов.
Директор "Интера" Джузеппе Маротта лично заинтересован в приглашении Беллерина, большим фанатом которого он является, тогда как "Севилья" и "Атлетико" готовы предложить Эктору вернуться на родину.
Добавим, что на "Эмирейтс" у Беллерина есть контракт до 2023 года.
10.04.2020 20:00
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Он уже года три как не прогрессирует.
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Найлс уже превосходит его практически во всём.
Странная фигня частенько творится, как только игрок в Арсенале начинает норм играть сразу же травмируется на долгий срок и потом уже не играет так как раньше.
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