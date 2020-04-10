"Севилья", "Атлетико" и "Интер" интересуются Беллерином

"Севилья", "Атлетико" и "Интер" проявляют интерес к правому защитнику "Арсенала" Эктору Беллерину.

25-летний Беллерин является одним из главных старожилов "Арсенала", в системе которого он находится с 2011 года.



Эктор остается популярной фигурой среди фанатов лондонского клуба и считается одним из фаворитов на роль следующего капитана, однако большую часть этого сезона проводит в лазарете — в рамках Премьер-Лиги испанец сыграл только восемь матчей.



Беллерин находится в самом расцвете сил, однако есть ощущение, что карьера Эктора нуждается в перезагрузке, и сразу несколько европейских клубов, утверждает Daily Star, готовы предложить защитнику новый вызов.



Директор "Интера" Джузеппе Маротта лично заинтересован в приглашении Беллерина, большим фанатом которого он является, тогда как "Севилья" и "Атлетико" готовы предложить Эктору вернуться на родину.



Добавим, что на "Эмирейтс" у Беллерина есть контракт до 2023 года.