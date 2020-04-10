"Тоттенхэм" может заполучить Кондогбиа за 26 млн. фунтов

Полузащитник "Валенсии" Жоффре Кондогбиа может достаться "Тоттенхэму" всего за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов).

Кондогбиа связывают с переходом в "Тоттенхэм" уже несколько лет, и ближайшее трансферное окно может стать подходящим моментом для "шпор", чтобы заполучить свою давнюю целью по привлекательной цене.



Недавно в испанской прессе появились слухи, что "Валенсия" может отпустить Кондогбиа за 40 млн. фунтов, хотя в контракте Жоффре прописана вдвое большая сумма в качестве отступных.



Однако Evening Standard утверждает, что испанский клуб может довольствоваться еще меньшей компенсацией, особенно если не квалифицируется в Лигу Чемпионов на будущий сезон.



"Валенсия", в данный момент занимающая седьмую позицию в Ла Лиге, испытывает серьезные финансовые затруднения и, как ожидается, продаст ряд ключевых игроков грядущим летом, включая 27-летнего Кондогбив.