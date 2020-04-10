IFAB изменит правила игры в футбол со следующего сезона

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассказал, как изменятся правила игры в футбол со следующего сезона.

Как сообщает BBC, одно из самых значимых изменений касается введения термина "линия рукава футболки". Часть руки выше этой линии будет относиться к плечу, играть которым не запрещается.



Если прежде игра рукой фиксировалась только при умышленном действии, то со следующего сезона некоторые случайные попадания мяча в руку тоже будут считаться запретными.



Случайное попадание мяча в руку станет нарушением, если это приведет к голу и голевой ситуации.



Также IFAB отметил "позитивный сдвиг" среди лиг и соревнований к унификации протокола по использованию системы VAR.



ESPN предполагает, что эта фраза напрямую касается Премьер-Лиги, чьи рефери подвергались суровой критике со стороны игроков, тренеров и болельщиков за нежелание обращаться к мониторам у бровки.



С января рефери Премьер-Лиги стали использовать мониторы при принятии решений насчет красных карточек, однако со следующего сезона, как на том настаивает IFAB, обращение арбитров к мониторам может стать еще более регулярным.



Наконец, со следующего сезона голкипер будет подвергаться наказанию при исполнении пенальти в его ворота, покидая линию до свистка, только если отразит удар.



Добавим, что формально новые правила вступают в силу с 1 июня, однако Премьер-Лиге и другим лигам будет позволено отсрочить изменения до старта сезона 2020/21.