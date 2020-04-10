"Юнайтед" составил шорт-лист из нападающих

"Манчестер Юнайтед" составил шорт-лист игроков по укреплению позиции центрального нападающего грядущим летом.

Напомним, "красные дьяволы" пытаются обзавестись форвардом с прошлого лета, когда они попрощались с Ромелу Лукаку.



Не сумев приобрести нападающего летом, в январе "Юнайтед" лишь смог арендовать Одиона Игало у "Шанхай Шеньхуа".



Несмотря на то, что Игало неплохо себя проявляет, главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер решил отложить вопрос с выкупом 30-летнего нигерийца, доступного за 15 миллионов фунтов.



В первую очередь Сульшер хочет выяснить, будет ли доступен кто-нибудь из его основного шорт-листа, куда вошли Эрлинг Бреут Холанд из дортмундской "Боруссии", Мусса Дембеле из "Лиона", Тимо Вернер из "РБ Лейпциг" и Харри Кейн из "Тоттенхэма", утверждает Evening Standard.