"РБ Лейпциг" надеется предотвратить уход Вернера

Президент "РБ Лейпциг" Оливер Минтцлафф заявил, что его клуб все еще надеется предотвратить переезд своего нападающего Тимо Вернера в Премьер-Лигу.

23-летний Вернер выдающимся образом проводит этот сезон, забив 27 голов в 36 матчах за клуб из Лейпцига.



Среди претендентов на игрока сборной Германии называются многие европейские гранды, но в первую очередь представители Премьер-Лиги вроде "Ливерпуля", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



Однако пока Вернер не просился на выход, и это вселяет в боссов "РБ Лейпциг" надежду удержать свою звезду.



"Я очень расслаблен насчет ситуации с Вернером. Он пока не давал нам сигнала, что хочет уйти в конце сезона, да и у него нет такой необходимости. Его контракт действителен до 2023 года", — сообщил Минтцлафф Sky Germany.



Издание Evening Standard добавляет, что пункт в контракте Вернера о выкупе за фиксированную сумму в 50 миллионов фунтов по-прежнему доступен для активации — но только до конца апреля.