"Юнайтед" пока не предлагал Игало остаться
Нападающий Одион Игало рассказал, что "Манчестер Юнайтед" пока не предложил ему продлить свое пребывание в клубе.
Присоединившись к "красным дьяволам" из "Шанхай Шеньхуа" в конце января на правах аренды, Игало забил четыре гола в восьми первых матчах за команду Оле Гуннара Сульшера.
30-летний нигериец уже говорил, что хотел бы задержаться в клубе своей мечты, а Сульшер намекал, что "Юнайтед" может выкупить Одиона. Но пока ничего не произошло.
"Пока у меня нет предложения на столе. Нет, потому что что сезон все еще продолжается, а моя аренда еще не истекла".
"В своей жизни я не принимаю решения в одиночку. У меня есть принципы и правила насчет всего. Я всегда молюсь Богу, чтобы он указал мне путь", — сообщил Игало Elegbete TV.
Добавим, что "Шанхай Шеньхуа" жаждет вернуть Игало и предлагает Одиону новый контракт до 2024 года с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю.
10.04.2020 15:00
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