Виллиан отложил переговоры с заинтересованными клубами

Вингер "Челси" Виллиан поставил на паузу переговоры с заинтересованными клубами из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее в апреле Виллиан рассказал, что его переговоры с "синими" о новом контракте находятся в тупике, и он ожидает своего ухода со "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.



Однако прямо сейчас 31-летний бразилец находится на родине вместе с семьей и ждет, пока ситуация с коронавирусом успокоится. Обсуждать свое будущее в этот период игрок не считает правильным.



"Ходит много всяких слухов, но я могу искренне вас заверить, что мы не разговариваем ни с кем насчет возможного трансфера или вроде того".



"Ни у кого нет ощущения, что это было бы правильно. Ни у нас, ни у другой команды, потому что в мире происходит так много всего гораздо более важного", — сообщил агент Киа Джурабчан Sky Sports.