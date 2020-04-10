Рафаэль будет рад, если "Ливерпуль" оставят без титула

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Да Сильва признался, что обрадовался бы, если бы "Ливерпуль" оставили без титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Пандемия коронавируса остановила этот сезон в тот момент, когда "Ливерпулю" не хватало всего двух побед до чемпионства в Премьер-Лиге, и пока нет никакой определенности насчет возобновления сезона.



Рафаэль, сыгравший более 100 матчей за "Юнайтед" в течение семи лет, поддерживает точку зрения о том, что сезон 2019/20 нужно аннулировать — но исключительно по корыстным соображениям.



"Каждый говорит о том, что сезон нужно досрочно закончить, разве нет? Они ("Ливерпуль") не должны получить свой 20-й титул! Им было бы сложно это сделать, если сезон признают недействительным, но это было бы замечательно для нас".



"Завоевание нашего 19-го титула в 2011 году было моим лучшим моментом", — цитирует Да Сильву Daily Mirror.