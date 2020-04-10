Рафаэль будет рад, если "Ливерпуль" оставят без титула

Рафаэль Да Сильва Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Да Сильва признался, что обрадовался бы, если бы "Ливерпуль" оставили без титула Премьер-Лиги в этом сезоне.

Пандемия коронавируса остановила этот сезон в тот момент, когда "Ливерпулю" не хватало всего двух побед до чемпионства в Премьер-Лиге, и пока нет никакой определенности насчет возобновления сезона.

Рафаэль, сыгравший более 100 матчей за "Юнайтед" в течение семи лет, поддерживает точку зрения о том, что сезон 2019/20 нужно аннулировать — но исключительно по корыстным соображениям.

"Каждый говорит о том, что сезон нужно досрочно закончить, разве нет? Они ("Ливерпуль") не должны получить свой 20-й титул! Им было бы сложно это сделать, если сезон признают недействительным, но это было бы замечательно для нас".

"Завоевание нашего 19-го титула в 2011 году было моим лучшим моментом", — цитирует Да Сильву Daily Mirror.


Метки Да Сильва, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2020 13:00

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  1. apl-nash 10.04.2020 13:57 # apl-nash
    Мерзкий манк, типичный фапловчанин. Даже считать толком не научился

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  2. alex7301 10.04.2020 13:46 # alex7301
    Вообще то 19 а не 20 тый

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  3. udaff 10.04.2020 13:46 # udaff
    Бля, я буду рад, когда футбол вернётся, и похуй на ЛФК. Пусть хоть хуй сосут, хоть чемпик берут.

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  4. arman-kz 10.04.2020 13:35 # arman-kz
    Реально когда объявят чемпиона, по всему миру будут залпы орудий. Но это будут не салюты, а пуканы хейтеров Ливерпуля. Нет ничего лучше рвущихся пуканов недоброжелателей.

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  5. quavo 10.04.2020 13:34 # quavo
    а кто не рад то будет)

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  6. sj606 10.04.2020 13:32 # sj606
    ooo щас я сбегу за попкорном

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  7. rah 10.04.2020 13:14 # rah
    да в принципе давно понятно какие "игроки" играли и играют за эту "команду"

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  8. recyjoed 10.04.2020 13:10 # recyjoed
    ну значит бомбанет пукан, тк это неизбежно)

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