Рафаэль будет рад, если "Ливерпуль" оставят без титула
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Да Сильва признался, что обрадовался бы, если бы "Ливерпуль" оставили без титула Премьер-Лиги в этом сезоне.
Пандемия коронавируса остановила этот сезон в тот момент, когда "Ливерпулю" не хватало всего двух побед до чемпионства в Премьер-Лиге, и пока нет никакой определенности насчет возобновления сезона.
Рафаэль, сыгравший более 100 матчей за "Юнайтед" в течение семи лет, поддерживает точку зрения о том, что сезон 2019/20 нужно аннулировать — но исключительно по корыстным соображениям.
"Каждый говорит о том, что сезон нужно досрочно закончить, разве нет? Они ("Ливерпуль") не должны получить свой 20-й титул! Им было бы сложно это сделать, если сезон признают недействительным, но это было бы замечательно для нас".
"Завоевание нашего 19-го титула в 2011 году было моим лучшим моментом", — цитирует Да Сильву Daily Mirror.
10.04.2020 13:00
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Мерзкий манк, типичный фапловчанин. Даже считать толком не научился
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Вообще то 19 а не 20 тый
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Бля, я буду рад, когда футбол вернётся, и похуй на ЛФК. Пусть хоть хуй сосут, хоть чемпик берут.
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Реально когда объявят чемпиона, по всему миру будут залпы орудий. Но это будут не салюты, а пуканы хейтеров Ливерпуля. Нет ничего лучше рвущихся пуканов недоброжелателей.
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а кто не рад то будет)
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ooo щас я сбегу за попкорном
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да в принципе давно понятно какие "игроки" играли и играют за эту "команду"
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ну значит бомбанет пукан, тк это неизбежно)
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