Агент: "Для Коутиньо все возможно"

Агент Киа Джурабчан подтвердил, что его клиент Филиппе Коутиньо действительно склоняется к возвращению в Премьер-Лигу, но открыт ко всем возможным вариантом.

Завершив этот сезон в "Баварии" на правах аренды, Коутиньо вернется в "Барселону", чтобы сразу отправиться в какой-нибудь третий клуб.



Согласно слухам, главным претендентом на Филиппе является "Челси". Также бразильского полузащитника сватают в "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лестер" и "Эвертон".



По словам Джурабчана, 27-летний Коутиньо открыт к предложениям и не закрывает дверь ни перед кем.



"Тот факт, что я болельщик "Арсенала", не является секретом. Но у меня нет никаких предпочтений, когда дело касается трансферов моих игроков. Я не пытаюсь надавить на игрока, чтобы он перешел в тот или иной клуб. Все возможно".



"После матча Лиги Чемпионов здесь в Англии мы долго разговаривали с Филиппе насчет этого. Ему всегда нравилось выступать в Премьер-Лиге, и ему, наверное, понравилось бы вернуться сюда".



"Вопрос в том, какова будет финансовая ситуация для всех клубов, включая "Барселону" и все клубы Премьер-Лиги, на момент окончания этой пандемии", — сообщил Джурабчан Sky Sports.