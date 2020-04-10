"Юнайтед" может попрощаться с пятью игроками летом

"Манчестер Юнайтед" может расстаться сразу с пятью игроками грядущим летом.

Ранее на текущей неделе главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сообщил, что "Юнайтед" готов воспользоваться финансовыми затруднениями других клубов в условиях кризиса, чтобы заполучить свои трансферные цели.



Однако у клуба "Олд Траффорд" большие планы не только насчет приобретений. По информации Manchester Evening News, под большим вопросом находится будущее таких игроков "Юнайтед", как Фил Джонс, Крис Смоллинг, Андреас Перейра, Джесси Лингард и Алексис Санчес.



Джонс практически не играет за "Юнайтед" после появления на "Олд Траффорд" Харри Магуайра прошлым летом, тогда как Перейра и Лингард растеряли доверие Сульшера по ходу сезона.



В то же время Смоллинг и Санчес сейчас находятся в клубах Серии А на правах аренды, и им нет места в долгосрочных плана Сульшера.