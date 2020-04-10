"Челси" планирует купить Чилуэлла
"Челси" по-прежнему планирует приобрести левого защитника "Лестера" Бена Чилуэлла грядущим летом.
В нынешнем сезоне главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард так и не определился с основным левым защитником, попробовав на этой позиции Эмерсона Палмери, Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэту.
По ходу кампании Эмерсон растерял доверие Лэмпарда и в данный момент является кандидатом номер один, чтобы освободить свое место для новичка.
Как утверждает Daily Mail, "Челси" надеется получить около 25 миллионов фунтов от "Ювентуса" или "Наполи", проявляющих серьезный интерес к Эмерсону.
Удвоив эту сумму, лондонский клуб попытается приобрести 23-летнего Чилуэлла, который сыграл уже 118 матчей за "лис" после своего дебюта в 2015 году.
10.04.2020 10:15
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