Переход Сане в "Баварию" маловероятен

Вингер Лерой Сане не сможет уйти в "Баварию", если "Манчестер Сити" не понизит за него цену.

Напомним, "Бавария" охотилась за Сане еще прошлым летом. Даже главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола был вынужден признать, что его бывшему клубу удалось вскружить голову Лерою.



Однако в начале августа Сане получил тяжелую травму колена, и клуб из Мюнхена был вынужден отложить интерес к своему соотечественнику.



За прошедшие с тех пор восемь месяцев Сане так и не заключил новый контракт с "Сити", а его действующий по-прежнему истекает в июне 2021. Очевидно, что Лерой по-прежнему помышляет о переходе в "Баварию".



Однако Goal считает, что сейчас вероятность этого трансфера ниже, чем во все предыдущие месяцы. "Бавария" совершенно не готова тратить большие деньги на игрока с истекающим через год контрактом и в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.



"Бавария" подумает о покупке Сане, только если "Сити" кардинально понизит свою цену в 130 миллионов фунтов, озвученную за игрока сборной Германии прошлым летом, но "горожане" не планируют делать скидку.