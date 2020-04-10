Артета рассказал, как заставил отложить матч с "Сити"

Наставник "Арсенала" Микель Артета рассказал, почему заставил свой клуб отложить матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Запланированный на 11 марта матч между "Сити" и "Арсеналом" на "Этихад" стал первым, отложенным по причине коронавируса. Спустя всего несколько дней, когда тест Артеты на COVID-19 дал положительный результат, Премьер-Лига поставила на паузу весь сезон.



По словам Микеля, еще до результатов своего теста он понял, что не может рисковать здоровьем других людей.



"Либо мой вирус был не очень силен, либо у меня довольно хороший иммунитет".



"В тот самый день, когда нам сказали, что мы в зоне риска из-за контакта с владельцем "Олимпиакоса", у меня начали появляться некоторые симптомы".



"Я ощущал огромную ответственность, потому что знал, что на следующий день нам играть против "Манчестер Сити". Внутри у меня было чувство, что что-то не так. Мы должны были разобраться с этим. Мы поговорили с Премьер-Лигой, потому что понимали, что можем подставить людей".



"Я позвал клубного доктора и нашего исполнительного директора к себе домой и описал им ситуацию. Я сказал, что у меня появились симптомы. Некоторые наши игроки контактировали со мной или владельцем "Олимпиакоса", поэтому мы согласились, что не можем в одиночку принять это решение. Мы связались с Премьер-Лигой и "Манчестер Сити", чтобы защитить каждого. Мы приняли правильное решение", — сообщил Артета Sky Sports.