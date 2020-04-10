Клубы Премьер-Лиги придумали, как им вернуться на базы
Клубы Премьер-Лиги разрабатывают протокол, соблюдая который, они смогут вернуться на тренировочные базы, а затем и начать играть матчи.
Как сообщает Daily Mirror, сейчас в Премьер-Лиге появилась некоторая уверенность, что уже в середине мая команды смогут возобновить тренировки.
После двух-трех недель тренировок игроки вернут оптимальные кондиции и будут готовы провести оставшиеся матчи в сезоне 2019/20.
При этом клубам придется соблюдать определенные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом. По информации издания, на каждой тренировочной базе может быть установлен аппарат по экспресс-тестированию игроков на COVID-19.
Игроки будут проходить тестирование, каждый день приезжая на базу. Это позволит клубам постоянно мониторить состояние своих футболистов и оперативно изолировать подхвативших инфекцию.
Также клубы практически смирились, что оставшиеся матчи пройдут без зрителей. Более того, болельщики могут не вернуться на стадионы до конца календарного года — сами команды так долго ждать не могут по причине обязательств перед бродкастерами и спонсорами.
10.04.2020 07:00
Просмотров: 438
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
*Клубы Премьер-Лиги придумали, как им вернуться на базы, а болельщики лондонского футбольного клуба "Щленще" придумали, как отсосать больше членов, несмотря на карантинный период.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий