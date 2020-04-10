Клубы Премьер-Лиги придумали, как им вернуться на базы

Клубы Премьер-Лиги разрабатывают протокол, соблюдая который, они смогут вернуться на тренировочные базы, а затем и начать играть матчи.

Как сообщает Daily Mirror, сейчас в Премьер-Лиге появилась некоторая уверенность, что уже в середине мая команды смогут возобновить тренировки.



После двух-трех недель тренировок игроки вернут оптимальные кондиции и будут готовы провести оставшиеся матчи в сезоне 2019/20.



При этом клубам придется соблюдать определенные меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом. По информации издания, на каждой тренировочной базе может быть установлен аппарат по экспресс-тестированию игроков на COVID-19.



Игроки будут проходить тестирование, каждый день приезжая на базу. Это позволит клубам постоянно мониторить состояние своих футболистов и оперативно изолировать подхвативших инфекцию.



Также клубы практически смирились, что оставшиеся матчи пройдут без зрителей. Более того, болельщики могут не вернуться на стадионы до конца календарного года — сами команды так долго ждать не могут по причине обязательств перед бродкастерами и спонсорами.