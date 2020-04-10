"Рома" сделала предложение Педро
Вингер "Челси" Педро получил предложение продолжить карьеру в "Роме".
Напомним, в прошлом месяце Педро проболтался о том, что покинет "Стэмфорд Бридж" в конце этого сезона, когда истекает его контракт.
Правда, затем 32-летний испанец взял свои слова назад и заявил, что у него нет какой-либо определенности насчет своего будущего.
Педро уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и "Рома", как утверждает Daily Mirror, пытается воспользоваться этой ситуацией.
Сообщается, что клуб Серии А предложил экс-игроку "Барселоны" контракт с зарплатой в 2.7 млн. фунтов в год плюс бонусы.
Также Педро может рассчитывать на предложения других клубов, в том числе из МЛС.
10.04.2020 06:00
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Да не "Рома" а просто Рома, сделал предложение как у Фигу с Гвардиолой было.
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