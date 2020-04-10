"Рома" сделала предложение Педро

Вингер "Челси" Педро получил предложение продолжить карьеру в "Роме".

Напомним, в прошлом месяце Педро проболтался о том, что покинет "Стэмфорд Бридж" в конце этого сезона, когда истекает его контракт.



Правда, затем 32-летний испанец взял свои слова назад и заявил, что у него нет какой-либо определенности насчет своего будущего.



Педро уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и "Рома", как утверждает Daily Mirror, пытается воспользоваться этой ситуацией.



Сообщается, что клуб Серии А предложил экс-игроку "Барселоны" контракт с зарплатой в 2.7 млн. фунтов в год плюс бонусы.



Также Педро может рассчитывать на предложения других клубов, в том числе из МЛС.