"Рома" сделала предложение Педро

Педро Вингер "Челси" Педро получил предложение продолжить карьеру в "Роме".

Напомним, в прошлом месяце Педро проболтался о том, что покинет "Стэмфорд Бридж" в конце этого сезона, когда истекает его контракт.

Правда, затем 32-летний испанец взял свои слова назад и заявил, что у него нет какой-либо определенности насчет своего будущего.

Педро уже может свободно вести переговоры с зарубежными клубами, и "Рома", как утверждает Daily Mirror, пытается воспользоваться этой ситуацией.

Сообщается, что клуб Серии А предложил экс-игроку "Барселоны" контракт с зарплатой в 2.7 млн. фунтов в год плюс бонусы.

Также Педро может рассчитывать на предложения других клубов, в том числе из МЛС.


Метки Педро, Рома, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.04.2020 06:00

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  1. superglor 10.04.2020 06:08 # superglor
    Да не "Рома" а просто Рома, сделал предложение как у Фигу с Гвардиолой было.

    (ответить)

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