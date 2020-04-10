Символическая сборная Премьер-Лиги по статистическим показателям

Издание Sky Sports составило символическую сборную этого сезона Премьер-Лиги, опираясь исключительно на статистические показатели игроков.

Напомним, этот сезон был остановлен пандемией коронавируса, когда каждая из команд сыграла по 28-29 матчей в Премьер-Лиге.



Во всех этих матчах издание Sky Sports вычисляло индивидуальный рейтинг футболистов по системе Power Rankings, исходя из 34 различных статистических параметров — от голов и результативных передач до заблокированных ударов и отборов.



Например, каждый гол или выигранный матч добавляет футболисту очков рейтинга, а потеря мяча или промах с пенальти — убавляет. Эта методика позволила на каждой позиции определить лучшего.



Голкипер: Каспер Шмейхель ("Лестер").



Шмейхель почти вдвое превзошел Алиссона из "Ливерпуля" по количеству сейвов. Датчанин пропустил 28 голов, но при этом 10 раз сохранил свои ворота на замке, а также отразил пенальти против "Манчестер Сити" в феврале.



Слегка не попали: Алиссон и Дин Хендерсон.



Центральные защитники: Виргил Ван Дейк ("Ливерпуль") и Джеймс Тарковски ("Бернли").



Ван Дейк имеет высший рейтинг из числа центральных защитников в дивизионе, сделав 2,210 передач с начала сезона и сыграв рекордные 12 "сухих" матчей. Вдобавок Виргил забил четыре гола — больше всех на своей позиции.



Джеймс Тарковски лишь слегка опередил Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" благодаря количеству выигранных единоборств на втором этаже, "сухих" матчей, отборов, блоков и выносов мяча.



Слегка не попали: Магуайр, Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс и Крис Бэшем.



Крайние защитники: Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон (оба — "Ливерпуль").



Александер-Арнольд является лидером лиги среди крайних защитников по количеству точных прострелов с фланга (67) и касаний мяча (2,983). Также Трент отдал 12 результативных передач и создал 75 опасных моментов, 321 раз добираясь до дальней трети поля.



Действующий на противоположном фланге Робертсон семь раз ассистировал партнерам, хотя для этого ему потребовалось всего 28 точных прострелов. Зато Энди был успешнее в отборе.



Слегка не попали: Рикарду Перейра, Сесар Аспиликуэта, Мэтт Дохерти, Энди Стивенс.



Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Джек Грилиш ("Астон Вилла").



Де Брюйне является лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги по количеству результативных передач (16) и созданных моментов (96). Также Кевин забил восемь голов, включая три с дистанции.



Мэддисон и Грилиш имеют примерно равные показатели по голам, созданным моментам и обводкам, но Джек отдал в два раза больше результативных передач (6). При этом у Джеймса больше точных пасов (1,102) и прострелов (56).



Слегка не попали: Джеймс Уорд-Проуз, Жоау Моутиньо, Родри и Джордан Хендерсон.



Вингеры: Садио Мане и Мохамед Салах (оба — "Ливерпуль").



В качестве вингеров или фланговых нападающих лучше всего себя проявили одноклубники Мане и Салах, на двоих забив 30 мячей, сделав 13 результативных передач, создав 88 голевых возможностей и совершив 93 успешные обводки. Между ними двумя эти цифры разделились примерно поровну.



Слегка не попали: Адама Траоре, Рияд Махрез, Виллиан и Рахим Стерлинг.



Центральный нападающий: Рауль Хименес ("Вулверхэмптон").



Традиционные форварды не так хорошо себя проявили в этом сезоне, но ярче других выступал Хименес, забив 14 голов, отдав семь результативных передач и 14 раз убежав в отрыв.



Слегка не попали: Роберто Фирмино, Ришарлисон, Джейми Варди, Пьер-Эмерик Обамеянг и Данни Ингс.











