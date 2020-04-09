"Тоттенхэм" готов побороться за Коутиньо
"Тоттенхэм" готов составить конкуренцию "Челси" в борьбе за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.
Если верить информации в испанской прессе, "Челси" уже вовсю ведет переговоры с "Барселоной" об аренде Коутиньо на следующий сезон.
Однако "синие" — не единственный клуб Премьер-Лиги, заинтересованный в услугах Филиппе. Возможность взять 27-летнего бразильца в аренду также привлекает "Тоттенхэм".
"Челси" не хочет брать на себя обязательство по выкупу Коутиньо после окончания аренды, и в этом может быть преимущество "шпор", если они окажутся решительнее, утверждает Daily Mirror.
09.04.2020 23:00
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