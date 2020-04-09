Адриан счастлив в "Ливерпуле"

Адриан Голкипер "Ливерпуля" Адриан дал понять, что счастлив в своем клубе и не планирует никуда уходить.

Прошлым летом Адриан присоединился к "красным" в качестве свободного агента. И хотя испанец изначально приглашался на роль дублера для Алиссона, в этом сезоне он имел достаточно игровой практики.

В последние недели ходили слухи, что сразу несколько клубов Ла Лиги интересуются Адрианом, однако 33-летний голкипер не собирается возвращаться на родину.

"Этот клуб полностью превзошел мои ожидания. Думаю, перейдя сюда, я принял идеальное решение в идеальное время. Я присоединился к команде, которая прямо сейчас является лучшей в мире".

"Я очень счастлив своим решением. Я рад, что проявил терпение летом и в итоге смог здесь оказаться", — сообщил Адриан официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Адриан, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 09.04.2020 23:20 # ganinilyha
    Счастливый помощник Атлетико

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  2. scouser2005 09.04.2020 22:09 # scouser2005
    Да, ты пришел вовремя и в лучшем своем виде. Держись Бро!

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  3. gerrard08 09.04.2020 22:09 # gerrard08
    Поднасрал, офк на свою карму.

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