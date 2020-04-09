Адриан счастлив в "Ливерпуле"
Голкипер "Ливерпуля" Адриан дал понять, что счастлив в своем клубе и не планирует никуда уходить.
Прошлым летом Адриан присоединился к "красным" в качестве свободного агента. И хотя испанец изначально приглашался на роль дублера для Алиссона, в этом сезоне он имел достаточно игровой практики.
В последние недели ходили слухи, что сразу несколько клубов Ла Лиги интересуются Адрианом, однако 33-летний голкипер не собирается возвращаться на родину.
"Этот клуб полностью превзошел мои ожидания. Думаю, перейдя сюда, я принял идеальное решение в идеальное время. Я присоединился к команде, которая прямо сейчас является лучшей в мире".
"Я очень счастлив своим решением. Я рад, что проявил терпение летом и в итоге смог здесь оказаться", — сообщил Адриан официальному веб-сайту "Ливерпуля".
09.04.2020 22:00
Просмотров: 317
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Счастливый помощник Атлетико
(ответить)
Да, ты пришел вовремя и в лучшем своем виде. Держись Бро!
(ответить)
Поднасрал, офк на свою карму.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий