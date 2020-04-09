Адриан счастлив в "Ливерпуле"

Голкипер "Ливерпуля" Адриан дал понять, что счастлив в своем клубе и не планирует никуда уходить.

Прошлым летом Адриан присоединился к "красным" в качестве свободного агента. И хотя испанец изначально приглашался на роль дублера для Алиссона, в этом сезоне он имел достаточно игровой практики.



В последние недели ходили слухи, что сразу несколько клубов Ла Лиги интересуются Адрианом, однако 33-летний голкипер не собирается возвращаться на родину.



"Этот клуб полностью превзошел мои ожидания. Думаю, перейдя сюда, я принял идеальное решение в идеальное время. Я присоединился к команде, которая прямо сейчас является лучшей в мире".



"Я очень счастлив своим решением. Я рад, что проявил терпение летом и в итоге смог здесь оказаться", — сообщил Адриан официальному веб-сайту "Ливерпуля".