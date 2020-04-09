У "Арсенала" есть несколько сценариев на трансферное окно

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб разрабатывает несколько сценариев на летнее трансферное окно.

На текущей неделе ФИФА объявила, что позволит передвинуть сроки ближайшего трансферного окна ввиду вмешательства коронавируса, на неопределенное время остановившего футбольный сезон.



Это ощущение неопределенности усугубляется экономическими трудностями, которые испытывают клубы, а также тем, что "Арсенал" до сих пор не знает, попадет ли в Лигу Чемпионов. В сложившейся ситуации Артета и соратники готовятся ко всему.



"Я планирую два или три различных сценария, с которыми мы можем столкнуться. В зависимости от сценария, мы сможем сделать больше, меньше или ничего".



"Мы должны чутко реагировать на изменение ситуации. Мы не знаем, какой будет финансовая ситуация, мы не знаем правила и временные рамки окна. Есть так много вещей, которые мы не контролируем в данный момент", — сообщил Артета Sky Sports.