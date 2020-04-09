Футбольная Лига планирует доиграть сезон за 56 дней
Клубы трех английских дивизионов, следующих за Премьер-Лигой, выработали план по возобновлению сезона.
В письме, разосланном всем своим клубам по итогам состоявшейся в среду встречи, Футбольная Лига сообщает, что для проведения всех оставшихся 113 матчей, включая игры плей-офф, потребуется 56 дней.
Футбольная Лига не собирается менять структуру плей-офф, но ожидает, что оставшиеся матчи будут сыграны без зрителей. Учитывая это, целесообразность проведения финалов на "Уэмбли" находится под вопросом.
И хотя дата возобновления сезона 2019/20 по-прежнему не определена и зависит от ситуации с коронавирусом, клубам Чемпионшипа, Лиги Один и Лиги Два рекомендовано не возвращаться к тренировкам раньше середины мая.
Добавим, что план, озвученный главой Футбольной Лиги Риком Пэрри, может быть некоторым ориентиром и для Премьер-Лиги, потому что обе организации работают сообща над поиском решений в этой кризисной ситуации.
09.04.2020 19:00
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