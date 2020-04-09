Клубы Премьер-Лиги досрочно получат часть призовых

Клубы Премьер-Лиги получат авансом часть призовых денег за сезон 2019/20, чтобы поможет им преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Как известно, призовые каждого клуба по итогам сезона зависят от финальной позиции в таблице, а также от количества матчей, показанных в прямом эфире.



Обычно эти деньги рассчитываются и выплачиваются в мае, однако прямо сейчас сезон остановлен, и никто не знает, когда он возобновится, не говоря уже о завершении.



По информации Sky Sports, еще в прошлую пятницу все 20 клубов Премьер-Лиги договорились, что досрочно получат доступ к призовым. В период остановки сезона клубы не получают дохода от проведения матчей, так что эти деньги придутся им весьма кстати.



Сообщается, что речь идет о миллионах фунтов для каждого клуба, но точные суммы не раскрываются.