Клубы Премьер-Лиги досрочно получат часть призовых

Премьер-Лига Клубы Премьер-Лиги получат авансом часть призовых денег за сезон 2019/20, чтобы поможет им преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Как известно, призовые каждого клуба по итогам сезона зависят от финальной позиции в таблице, а также от количества матчей, показанных в прямом эфире.

Обычно эти деньги рассчитываются и выплачиваются в мае, однако прямо сейчас сезон остановлен, и никто не знает, когда он возобновится, не говоря уже о завершении.

По информации Sky Sports, еще в прошлую пятницу все 20 клубов Премьер-Лиги договорились, что досрочно получат доступ к призовым. В период остановки сезона клубы не получают дохода от проведения матчей, так что эти деньги придутся им весьма кстати.

Сообщается, что речь идет о миллионах фунтов для каждого клуба, но точные суммы не раскрываются.


Метки Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2020 18:00

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  1. smolov 09.04.2020 18:32 # smolov
    отлично для Маню. Покпа и Санчес заждались своих кровных

    (ответить)

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