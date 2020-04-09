Фосу-Менса задержится в "Юнайтед" на год
"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на один год контракт с защитником Тимоти Фосу-Менсой.
Фосу-Менса находится в системе клуба с "Олд Траффорд" с 2014 года, когда он прибыл из "Аякса". Однако свой последний матч за "Юнайтед" Тимоти сыграл еще в 2017.
Грядущим летом Фосу-Менса мог бы стать свободным агентом, но клуб с "Олд Траффорд" не пожелал отпускать Тимоти безо всякой компенсации и автоматически продлил контракт своего игрока.
Добавим, что в предыдущие годы 22-летний голландец успел побывать в аренде в "Кристал Пэлас" и "Фулхэме", но дольше всего находился в лазарете, что и мешает его прогрессу.
09.04.2020 17:00
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А почему Старидж на фотке)))
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Жаль, что такой хрустальный. Так с большего неплох.
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Эх при лвг не плохо шпилил
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