Фосу-Менса задержится в "Юнайтед" на год

"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на один год контракт с защитником Тимоти Фосу-Менсой.

Фосу-Менса находится в системе клуба с "Олд Траффорд" с 2014 года, когда он прибыл из "Аякса". Однако свой последний матч за "Юнайтед" Тимоти сыграл еще в 2017.



Грядущим летом Фосу-Менса мог бы стать свободным агентом, но клуб с "Олд Траффорд" не пожелал отпускать Тимоти безо всякой компенсации и автоматически продлил контракт своего игрока.



Добавим, что в предыдущие годы 22-летний голландец успел побывать в аренде в "Кристал Пэлас" и "Фулхэме", но дольше всего находился в лазарете, что и мешает его прогрессу.