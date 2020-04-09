Фосу-Менса задержится в "Юнайтед" на год

Тимоти Фосу-Менса "Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и продлил на один год контракт с защитником Тимоти Фосу-Менсой.

Фосу-Менса находится в системе клуба с "Олд Траффорд" с 2014 года, когда он прибыл из "Аякса". Однако свой последний матч за "Юнайтед" Тимоти сыграл еще в 2017.

Грядущим летом Фосу-Менса мог бы стать свободным агентом, но клуб с "Олд Траффорд" не пожелал отпускать Тимоти безо всякой компенсации и автоматически продлил контракт своего игрока.

Добавим, что в предыдущие годы 22-летний голландец успел побывать в аренде в "Кристал Пэлас" и "Фулхэме", но дольше всего находился в лазарете, что и мешает его прогрессу.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Фосу-Менса

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 423

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  1. nehta 09.04.2020 17:49 # nehta
    А почему Старидж на фотке)))

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  2. nehta 09.04.2020 17:48 # nehta
    Жаль, что такой хрустальный. Так с большего неплох.

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  3. smokekush 09.04.2020 17:31 # smokekush
    Эх при лвг не плохо шпилил

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