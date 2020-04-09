Мане считает Хендерсона лучшим игроком этого сезона
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане назвал своего капитана Джордана Хендерсона лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.
Как известно, Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) была вынуждена отложить свою церемонию вручения наград из-за пандемии коронавируса, однако Хендерсон остается одним из фаворитов букмекеров на самый престижный индивидуальный приз в английском футболе.
Обладателя этого приза определяют сами игроки, и Мане, не имея возможности голосовать за себя, с радостью бы признал лучшим ключевого полузащитника "Ливерпуля".
"Я бы проголосовал за Хендерсона. Он играет важную роль в нашем успехе в этом сезоне, он невероятен в оборонительных действиях и в атаке".
"Он очень хорош в этом году. Очень хороший лидер и замечательный капитан", — цитирует Мане Dail Star.
09.04.2020 16:00
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Последние комментарии:
Да ладно! Хендерсон скоро посрать не сможет, если ему так будут зализывать. Был лучшего мнения о Мане, но видать очень глубоко сидит в них желание угодить белому господину:)
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Очередной высер от кожана-быдлана-еблана))лил ему за шиворот мочевину
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Нет приз не ему а должен получить его Лингардиньо или Ловренуха
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да всё лучшее у лузер-клуба включая и геморрой...
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Если дадут лучшего игрока Хендо, то норм струя хейтерам и лохам, не разбирающимся в футболе. Про пенсов вообще молчу у них же в полузащите вообще одни бисты и лучшие в мире - жоржиньи, ковачичи и барклии разные.
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