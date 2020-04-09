Мане считает Хендерсона лучшим игроком этого сезона

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане назвал своего капитана Джордана Хендерсона лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.

Как известно, Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) была вынуждена отложить свою церемонию вручения наград из-за пандемии коронавируса, однако Хендерсон остается одним из фаворитов букмекеров на самый престижный индивидуальный приз в английском футболе.



Обладателя этого приза определяют сами игроки, и Мане, не имея возможности голосовать за себя, с радостью бы признал лучшим ключевого полузащитника "Ливерпуля".



"Я бы проголосовал за Хендерсона. Он играет важную роль в нашем успехе в этом сезоне, он невероятен в оборонительных действиях и в атаке".



"Он очень хорош в этом году. Очень хороший лидер и замечательный капитан", — цитирует Мане Dail Star.