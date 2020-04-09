Мане считает Хендерсона лучшим игроком этого сезона

Джордан Хендерсон Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане назвал своего капитана Джордана Хендерсона лучшим игроком этого сезона Премьер-Лиги.

Как известно, Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) была вынуждена отложить свою церемонию вручения наград из-за пандемии коронавируса, однако Хендерсон остается одним из фаворитов букмекеров на самый престижный индивидуальный приз в английском футболе.

Обладателя этого приза определяют сами игроки, и Мане, не имея возможности голосовать за себя, с радостью бы признал лучшим ключевого полузащитника "Ливерпуля".

"Я бы проголосовал за Хендерсона. Он играет важную роль в нашем успехе в этом сезоне, он невероятен в оборонительных действиях и в атаке".

"Он очень хорош в этом году. Очень хороший лидер и замечательный капитан", — цитирует Мане Dail Star.


Метки Ливерпуль, Мане, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. nehta 09.04.2020 16:51 # nehta
    Да ладно! Хендерсон скоро посрать не сможет, если ему так будут зализывать. Был лучшего мнения о Мане, но видать очень глубоко сидит в них желание угодить белому господину:)

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  2. liverbro 09.04.2020 16:23 # liverbro
    Очередной высер от кожана-быдлана-еблана))лил ему за шиворот мочевину

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  3. owen777 09.04.2020 16:21 # owen777
    Нет приз не ему а должен получить его Лингардиньо или Ловренуха

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  4. kojan 09.04.2020 16:19 # kojan
    да всё лучшее у лузер-клуба включая и геморрой...

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  5. sausage 09.04.2020 16:08 # sausage
    Если дадут лучшего игрока Хендо, то норм струя хейтерам и лохам, не разбирающимся в футболе. Про пенсов вообще молчу у них же в полузащите вообще одни бисты и лучшие в мире - жоржиньи, ковачичи и барклии разные.

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