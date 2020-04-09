Хименес: "Вулверхэмптон" способен финишировать в топ-4"

Нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес заявил, что его команда уверена в своих шансах финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

На момент, когда этот сезон был остановлен коронавирусом, "волки" находились всего в пяти очках позади четвертого "Челси".



Подопечным Нуну Эшпириту Санту остается сыграть еще девять матчей в Премьер-Лиге, и Рауль с партнерам надеются совершить рывок наверх.



"Это большая цель для нас как для команды, которая проводит свой только второй сезон в Премьер-Лиге после повышения в классе. Но мы знаем, что нам это по силам".



"Мы способны на это. Мы не будем расстроены, если не добьемся этого, но сейчас мы видим у себя шансы финишировать в топ-4".



"Невероятно быть частью этой команды, частью этой семьи. Все мы упорно трудимся над достижением своей цели, и я наслаждаюсь игрой рядом со своими партнерами по команде".



"Каждый из нас делает свой небольшой вклад в общее дело. Я получаю большое удовольствие от этого сезона. Знаю, он еще не закончен, и мы должны продолжать сражаться за места, которые хотим занимать", — цитирует Хименеса Sky Sports.