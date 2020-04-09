Фернандеш рассказал о роли Сульшера в своем переходе в МЮ

Полузащитник Бруну Фернандеш признался, что доверие со стороны главного тренера Оле Гуннара Сульшера стало важным фактором в его решении перейти в "Манчестер Юнайтед".

Перебравшись на "Олд Траффорд" в январе из "Спортинга", Фернандеш быстро утвердился ключевым игроком и лидером "красных дьяволов".



По словам Бруну, он не требовал от Сульшера гарантий игрового времени, однако 25-летний португалец смог почувствовать, что норвежский тренер верит в него.



"С самого начала я хотел перейти в "Манчестер Юнайтед". Самой важной вещью для меня было, чтобы тренер верил в меня. Мне нужно было знать, что у меня есть поддержка тренера, потому что ты не всегда являешься желанным игроком для тренера, меняя клуб".



"Это не так, что ты решаешь перейти, потому что тренер обещает использовать тебя в матчах. Однако я хотел чувствовать доверие тренера. Я хотел, чтобы он сказал: "Ты будешь вариантом для меня. Я нуждаюсь в тебе, я хочу тебя". Это не так, что ты просишь гарантий игрового времени. Смысл для меня был не в том. Смысл был в том, что он верил в меня".



"Если тренер верит в тебя, остальное приложится. Мне нужно работать, чтобы застолбить за собой место в команде и продолжать играть матч за матчем. Это самое важное для меня".



"Так что я чувствую доверие со стороны клуба и чувствую доверие со стороны тренера, Оле", — сообщил Фернандеш официальному веб-сайту "Юнайтед".