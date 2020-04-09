Садио Мане "думал" о переходе в МЮ

Нападающий Садио Мане признался, что ожидал интереса "Манчестер Юнайтед" к своей персоне до перехода в "Ливерпуль".

После своего перехода из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 34 миллиона фунтов в 2016 году Мане вырос в игрока мирового уровня. Садио стал победителем Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, а сейчас находится на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.



Однако интерес "Ливерпуля" четыре года назад стал некоторым сюрпризом для вингера сборной Сенегала — особенно в свете того, что главный тренер "красных" Юрген Клопп отверг его, когда работал в дортмундской "Боруссии".



"Ожидал ли я интереса со стороны "Ливерпуля"? Нет, не особо. Мы больше думали о "Манчестер Юнайтед".



"То было тяжелое время для меня, потому что я находился на скамейке запасных. Я не надеялся, что кто-нибудь мне позвонит, однако я был рад, что Клопп это сделал, уже не считая меня рэпером", — сообщил Мане The Times.