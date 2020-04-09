Игроки "Саутгемптона" первыми в Премьер-Лиге согласились на понижение зарплат
"Саутгемптон" стал первым клубом Премьер-Лиги, чьи игроки добровольно согласились на понижение своих зарплат.
Напомним, на прошлой неделе Премьер-Лига объявила, что все 20 клубов договорились обсудить со своими футболистами понижение зарплат на 30 процентов, чтобы помочь преодолеть вызванный пандемией коронавируса кризис.
Процесс переговоров не во всех клубах проходит гладко, и некоторые игроки, по слухам, не хотят ущемлять себя в финансах. Но "Саутгемптон" с такими проблемами не столкнулся.
Сегодня "святые" объявили, что игроки первой команды, главный тренер и его штаб, а также совет директоров отказались от части своего заработка на апрель, май и июнь, дабы поддержать клуб в столь сложной ситуации.
Одновременно с этим клуб с "Сент-Мэри" объявил, что не будет отправлять своих рядовых сотрудников в принудительный отпуск, перекладывая содержание таких работников на британское правительство. Все они сохранят 100 процентов своей зарплаты вплоть до 30 июня.
09.04.2020 12:00
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Когда помойные каррики и вемберли (xyесосы всех мастей) давно позакрывались, светлое знамя премьершипа по-прежнму гордо реет в интернете!
Ура товарищи.
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