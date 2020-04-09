"Сити" договаривается со своими игроками о понижении зарплат
"Манчестер Сити" ведет переговоры со своими звездами о понижении зарплат, чтобы помочь клубу преодолеть кризис, вызванный пандемией коронавируса.
Накануне было объявлено о создании игроками Премьер-Лиги благотворительного фонда, однако этот фонд никак не облегчит то бремя, под которым внезапно оказались клубы.
Вопрос о коллективном понижении зарплат по-прежнему актуален, и ранее клубы договорились рекомендовать футболистам отказаться от 30 процентов своего заработка.
В данный момент каждый клуб индивидуально общается со своими игроками, и Daily Mail стало известно, что в "Сити" добились значительного прогресса в этом начинании.
Несмотря на огромное состояние шейха Мансура, своего владельца, "Сити" уже несколько лет пытается жить по средствам. Для сохранения этой бизнес-модели клубу нужна помощь игроков, и те проявили отзывчивость.
При этом игроки "Сити" хотят получить гарантии, что клуб затем не возьмет и не потратит сэкономленные деньги на какого-нибудь дорогостоящего новичка.
09.04.2020 11:00
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