"Челси" обсуждает новый контракт с Жиру

"Челси" вступил в переговоры со своим нападающим Оливье Жиру о новом контракте.

Жиру был решительно настроен покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, не пользуясь доверием главного тренера Фрэнка Лэмпарда в первой половине сезона, однако из-за травмы Тэмми Абрахэма ситуация кардинально изменилась.



Последние недели перед незапланированной остановкой сезона 33-летний француз регулярно играл, отметившись голами против "Тоттенхэма" и "Эвертона" в Премьер-Лиге.



И хотя грядущим летом Жиру мог бы стать свободным агентом и, например, беспрепятственно уйти в "Интер", который был его наиболее предпочтительным направлением в январе, теперь Оливье близок к тому, чтобы продлить свое пребывание в "Челси".



Как утверждает Goal, "Челси" уже вступил в переговоры с экс-нападающим "Арсенала" о новой сделке. Обычно игроки старше 30 лет могут претендовать только на однолетний контракт, но прежде "синие" уже делали исключение из этого правила.