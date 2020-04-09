"Челси" обсуждает новый контракт с Жиру

Оливье Жиру "Челси" вступил в переговоры со своим нападающим Оливье Жиру о новом контракте.

Жиру был решительно настроен покинуть "Стэмфорд Бридж" в январе, не пользуясь доверием главного тренера Фрэнка Лэмпарда в первой половине сезона, однако из-за травмы Тэмми Абрахэма ситуация кардинально изменилась.

Последние недели перед незапланированной остановкой сезона 33-летний француз регулярно играл, отметившись голами против "Тоттенхэма" и "Эвертона" в Премьер-Лиге.

И хотя грядущим летом Жиру мог бы стать свободным агентом и, например, беспрепятственно уйти в "Интер", который был его наиболее предпочтительным направлением в январе, теперь Оливье близок к тому, чтобы продлить свое пребывание в "Челси".

Как утверждает Goal, "Челси" уже вступил в переговоры с экс-нападающим "Арсенала" о новой сделке. Обычно игроки старше 30 лет могут претендовать только на однолетний контракт, но прежде "синие" уже делали исключение из этого правила.


Метки Жиру, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.04.2020 10:00

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