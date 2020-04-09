Инс: "Санчес может стать ключевым игроком МЮ в следующем сезоне"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что нападающий Алексис Санчес может стать ключевым игроком "красных дьяволов" в следующем сезоне.

Разразившийся экономический кризис из-за пандемии коронавируса не оставляет сомнений, что после окончания этого сезона "Интер" вернет Санчеса "красным дьяволам".



На "Олд Траффорд" у Алексиса остается еще два полных года по контракту, и если верить слухам, экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" не готов ущемлять себя в финансах ради перехода в другой клуб.



Таки образом, высока вероятность, что следующий сезон Санчес проведет в "Юнайтед", и Инс не удивился бы преображению 31-летнего чилийца.



"Я бы не стал исключать, что Санчес вернется в "Юнайтед" и станет ключевым игроком их команды в следующем сезоне. Футбол — забавная игра, и история это доказывает".



"Я как тренер сам оказывался в ситуации, когда думал: "Хорошо, я собираюсь избавиться от этого и от этого". Но иногда тебе не удается заключить сделку, и игрок остается в клубе".



"Затем наступает предсезонный период, и этот игрок выглядит совершенно другим, нежели сезоном ранее. Он становится твоим ключевым игроком в следующем сезоне".



"Так что это определенно возможно. Санчес вернется, будет великолепен в тренировках, вдруг заиграет и станет важной фигурой в их планах — я вполне это допускаю", — сообщил Инс Paddy Power.