Инс: "Санчес может стать ключевым игроком МЮ в следующем сезоне"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что нападающий Алексис Санчес может стать ключевым игроком "красных дьяволов" в следующем сезоне.
Разразившийся экономический кризис из-за пандемии коронавируса не оставляет сомнений, что после окончания этого сезона "Интер" вернет Санчеса "красным дьяволам".
На "Олд Траффорд" у Алексиса остается еще два полных года по контракту, и если верить слухам, экс-игрок "Барселоны" и "Арсенала" не готов ущемлять себя в финансах ради перехода в другой клуб.
Таки образом, высока вероятность, что следующий сезон Санчес проведет в "Юнайтед", и Инс не удивился бы преображению 31-летнего чилийца.
"Я бы не стал исключать, что Санчес вернется в "Юнайтед" и станет ключевым игроком их команды в следующем сезоне. Футбол — забавная игра, и история это доказывает".
"Я как тренер сам оказывался в ситуации, когда думал: "Хорошо, я собираюсь избавиться от этого и от этого". Но иногда тебе не удается заключить сделку, и игрок остается в клубе".
"Затем наступает предсезонный период, и этот игрок выглядит совершенно другим, нежели сезоном ранее. Он становится твоим ключевым игроком в следующем сезоне".
"Так что это определенно возможно. Санчес вернется, будет великолепен в тренировках, вдруг заиграет и станет важной фигурой в их планах — я вполне это допускаю", — сообщил Инс Paddy Power.
09.04.2020 09:00
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С таким же успехом на поле можно выпустить любого дятла с ФАПЛа. Санчес совершенно ни на что не способен, кроме как и дальше разводить МЮ на космическую лавешку.
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Скорее астероид пистанётся на землю
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