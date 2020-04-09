"Челси" договаривается об аренде Коутиньо

"Челси" значительно продвинулся в переговорах с "Барселоной" об аренде полузащитника Филиппе Коутиньо.

Нынешний сезон Коутиньо проводит в "Баварии" на правах аренды из "Барселоны", однако совершенно понятно, что Филиппе не останется в Мюнхене и не вернется в Каталонию.



В идеале "Барселона" хотела бы избавиться насовсем от Коутиньо, однако после не самого выразительного сезона Филиппе и в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, выгодно продать 27-летнего бразильца не представляется возможным.



Как утверждает каталонское издание Sport, в данный момент претендентом номер один на экс-игрока "Ливерпуля" является "Челси", который уже вовсю ведет переговоры с "Барселоной" об аренде Коутиньо на следующий сезон.



При этом два клуба еще не достигли договоренности, а "Барселона" настаивает, чтобы "Челси" взял на себя обязательство по последующему выкупу Коутиньо — всего за 65 миллионов евро (57 млн. фунтов).



Также сообщается, что "Барселона" приветствует интерес других клубов к Коутиньо и надеется, что "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Лестер" тоже обратятся насчет Филиппе.